نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض apple iphone 12 pro max في اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال apple iphone 12 pro max آبل أيفون 12 برو ماكس ، الجوال الأكثر شهرة ومبيعا الآن خاصة في المملكة العربية السعودية وهو أحدث أصدارات الايفون المميزة التي لاقت شهرة كبيرة وبحثا من قبل محبي اقتناء هواتف الايفون، وبالطبع مع حلول شهر نوفمبر الذي يشتهر بعروض وخصومات الجمعة البيضاء في العديد من المتاجر والمولات المختلفة في كافة أرجاء العالم وبالتحديد في المملكة العربية السعودية وبالطبع من أكثر المتاجر التي تقدم الكثير من الخصومات الهائلة في المملكة فروع اكسترا والتي تتواجد في العديد من المدن بالمملكة وأيضا يتم الطلب منها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها والذي يقدم على الدوام أحدث العروض والخصومات على الموقع وفي كافة الفروع.

خصومات اكسترا على apple iphone 12 pro max

يقدم لنا extra اليوم عروض وخصومات مميزة على هواتف الآيفون وبالتحديد على ايفون 12 الذي يتابع سعره وينتظر خصوماته الكثيرون داخل المملكة وتقدم لنا اكسترا الكثير من العروض على هواتف الايفون وكافة اصدارات ايفون 12 برو ماكس من حيث الشكل واللون والحجم وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء وتتضمن العروض الجديدة هدية بقيمة 70 ريال سعودي على كل هاتف داخل العرض بالإضافة إلى الشحن المجاني عند طلب الهاتف من موقع اكسترا، ومن تلك العروض:

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 512 جيجا ، أزرق بسعر 6699 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 256 جيجا ، فضي بسعر 5699 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 512 جيجا ، ذهبي بسعر 6699 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 256 جيجا ، جرافيت بسعر 5699 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 512 جيجا ، فضي بسعر 6699 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 256جيجا ، ذهبي بسعر 5699 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 128جيجا ، جرافيت بسعر 5199 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 128جيجا ، فضي بسعر 5199 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 128جيجا ، ذهبي بسعر 5199 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 512 جيجا ، أزرق بسعر 6699 ريال سعودي

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي ، 128جيجا ، أزرق بسعر 5199 ريال سعودي

الكثير من العروض التي تقدمها اكسترا والتي يمكن معرفتها بالكامل من خلال موقع اكسترا الرسمي والطب مباشرة من خاله للحصول على الهدايا والشحن المجاني لفترة محدودة خلال شهر نوفمبر.