نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب لا يقل عن 2000 ريال.. اصرف تمويل نقدي من 5 الآف ريال فاكثر من الراجحي خلال 30 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب تعد من أهم التمويلات الأكثر بحثاً بين فئة كبيرة من الشباب وجميع مواطني المملكة، حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن مصدر تمويلي موثوق به من خلال شروط وتسهيلات ميسرة، ومن المصادر التمويلية بالمملكة الموثوق بها لدي قطاع كبير من المواطنين هو مصرف الراجحي، الذي يدعم المواطن السعودي وكذلك الوافدين إلى المملكة أيضاً من خلال طرح عدة برامج تمويلية تناسب جميع الراغبين في الحصول علي قرض شخصي سريع لقضاء حوائجهم المختلفة، ويطرح الراجحي مبالغ التمويل الشخصي بتوافق الرقابة الشرعية الإسلامية، كما يطرح الراجحي خيارات تمويلية للمبالغ المالية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حسب حاجة العميل للمبلغ المالي ووفق ما يناسب راتبه الشهري الذي يحصل عليه كل عميل شهرياً، وسوف نوضح لكم مميزات الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي وخطوات التقديم له إلكترونياً.

فوائد هامة عند الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي

طرح حرية اختيار المبلغ الذي يرغب بها العميل بحد أقصي 2 مليون ريال، المبالغ متاح صرفها للشخص السعودي بالإضافة إلى الوافد إلى المملكة.

شرعية إسلامية يتم من خلالها صرف جميع المبالغ النقدية للتمويل، بالاضافة الي أن جميع مبالغ التمويل يتم الحصول عليه بدون تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

يتم سداد جميع المبالغ علي فترات زمنية تصل آلي 60 شهر، سرعة ومرونة كبيرة لجميع الإجراءات الورقية لإنهاء التمويل فوراً.

يتم صرف مبالغ التمويل التي يطلبها العميل علي الحساب الشخصي بكل عميل داخل المملكة، ولكن لابد من توافر شروط الصرف الخاصة بجميع العملاء الراغبين في التمويل.

شروط هامة من أجل الاستفادة من التمويلات الشخصية بمصرف الراجحي

حتي يتم صرف تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بأي مبلغ يتم اختباره من قبل العميل يجب أن تتوافر بعض الشروط البسيطة، ومن هذه الشروط:

ألا يتعدى سن العميل 65 عام فقط عن تحصيل أخر قسط من التمويل.

ألا يقل راتب العميل الشهري عن 2000 ريال سعودي.

أن تكون جهة العمل التي ينضم لها العميل من الجهات المعتمدة لدي مصرف الراجحي.

طريقة التقديم إلى مصرف الراجحي للحصول علي التمويل المالي عبر النت

ويمكن لجميع العملاء الحاليين أو العملاء الجدد أيضاً، أن يقوموا بتقديم طلب تمويل شخصي سريع من مصرف الراجحي من خلال الدخول علي الرابط التالي: الراجحي، وعبر التحويل إلى الموقع السابق يتم تعبئة جميع البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالمقيم، وتحديد الجنسية الخاصة بصاحب الطلب، وتسجيل تاريخ الميلاد، واختيار قطاع العمل الذي يعمل به العميل سواء حكومي أو خاص أو أي جهة عمل داخل المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يتم البريد الإلكتروني الخاص بكل مواطن، بالإضافة إلى تسجيل الراتب الذي يحصل عليه العميل من جهة العمل شهرياً، ثم تحديد إذا كان العميل لديه حساب داخل احد فروع مصرف الراجحي، ثم حفظ الطلب، وانتظار الرد من مصرف الراجحي لتحديد موعد صرف التمويل إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل الراغب في التمويل.

حاسبة إلكترونية من مصرف الراجحي لحساب التمويلات الشخصية

وفر بنك الراجحي طريقة إلكترونية جديدة يمكن من خلالها أن يقوم كل شخص يرغب في نيل قرض شخصي من مصرف الراجحي، حيث تم توفير حاسبة مصرف الراجحي الإلكترونية التم من خلالها يتم حساب قيمة القرض ومبلغ القسط الشهري إلكترونياً، ويتم استخدام الحاسبة مجاناً من أي جهاز إلكتروني أو جوال.