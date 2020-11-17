نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح مفصل لكل من عمل تحديث للبيانات فى حساب المواطن والتسجيل والاستعلام وخدمة حاسبة حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين السعوديين عن كيفية عمل حساب على حساب المواطن حتي يستطيع الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الحساب مما يعطيه أهمية كبيرة جدًا لدى المتمتعين بالجنسية السعودية.ويعمل حساب المواطن على التأكد من استفادة الفئات المستحقة من المنافع التي تقدمها الحكومة والتي تهدف إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك، كما يعمل الحساب على توصيل الدعم لمستحقيه وإتاحة دعم المواطن ماليًا ويتم تحويله بشكل مباشر للمستفيدين الذين يستحقوه بالفعل.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي تم تدشينه في نهاية عام 2017 بهدف منحهم الدعم المادي للأسر ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة وعدم تحميلهم أعباء جديدة بالإضافة إلى تعويضهم عن أي أضرار تلحق بهم بسبب برامج التوسع الاقتصادي الذي يتم العمل عليه طبقًا لاستراتيجية المملكة العربية السعودية 2030.

لماذا أطلقت الحكومة السعودية حساب المواطن

تم إطلاق حساب المواطن بهدف تحقيق التوازن المالي بين المواطنين ورفع كفاءة توصيل الخدمات والدعم الحكومي الذي يقدم للمواطنين.

إعادة توزيع الدعم للتأكد من أنه يصل بالفعل لمستحقيه وذلك عبر تقديم دعمًا نقديًا للعائلة المستعدة من خلال حوالات مصرفية.

في نهاية المقال أوضحنا كيفية عمل حساب على حساب المواطن والفئات المستفيدة منه وكيفية الاعتراض على عدم الأهلية.

ما هي فوائد التسجيل في حساب المواطن

من الفوائد التي يحصل عليها المواطن السعودي من حساب المواطن ما يلي:-

الأسرة التي يكون دخلها الشهري أقل من 20160 ريالا يصرف لها دعمًا ماليًا.

حصول أصحاب الدخول المنخفضة بـ 1200 ريال على تعويض بنسبة 100 % أي المواطنين الذين يحصلون على دخل شهري ( من صفر إلى 11999 ريال شهريًا ).

الأشخاص ذوى الدخول المتوسطة بـ 1000 ريال ويكون دخلهم من ( 12000 إلى 15299 ) يحصلون على تعويض بنسبة 75 %.

الأشخاص ذوي الدخول فوق المتوسطة بـ 600 ريال شهريًا بمعنى أن دخلهم الشهري ما بين 15300 إلى 20159 ريال يحصلون على تعويض بنسبة 50 %.

من شروط التسجيل في حساب المواطن

ذكرنا في السابق ضمن شروط الأهلية أن استحقاق الدعم المالي المقدم من حساب المواطن كما ذكرنا أيضًا الفئات المستحقة للدعم المالي المقدم ونسبة كل فئة وفي هذا الشأن يتبقى فقط أن نوضح أن الأشخاص الذين يزيد راتبهم الشهري عن 20160 لا يستحقون للدعم المالي.

ما هي متطلبات التسجيل في حساب المواطن السعودي

يتطلب من السعودي الراغب في الاستفادة من الخدمات المقدمة من حساب المواطن أن يكون معه المستندات التالية:-

هويته الوطنية وكارت العائلة.

جميع البيانات الخاصة بعمله وراتبه الشهري.

يجب أن يذكر إذا كان له دخلا إضافيًا مثل حصوله على إعانات الدولة.

أن يبوح بدخل زوجته الشهري إذا كانت تعمل.

التأكيد على وجود حساب بنكي نشط لديه.

أن يكون المواطن الذي لا يعمل أو الذي يعمل في عمل حكومي أو خاص أن يقدم بطاقة أحوال:

ضرورة أن يكون مرتبه الشهري لا يفوق الـ 20 ألف ريال سعودي.

تسجيل بحساب المواطن

بسهولة ويسر يستطيع المواطن أن ينشئ حسابًا له على حساب المواطن السعودي فقط عليه اتباع الخطوات الآتية:-

بعد أن يدخل على موقع حساب المواطن عليه أن يضغط على تسجيل جديد.

يجب أن يدخل بياناته الخاصة بشكل صحيح وهذه البيانات هي اسمه وعنوانه وأي معلومات تطلب منه.

أن يؤكد صحة بياناته ويضغط على تسجيل.

أن يؤكد صحة بياناته ويضغط على تسجيل. بعد استلامه رسالة تأكيد بها رقم يؤكد به على تسجيل حسابه عليه أن يدخله في الخانة المخصصة له وأن يكتب رقم مرور جديد.

الضغط على استكمال طلب تسجيل.

أن يكتب البيانات الخاصة بحالته الاجتماعية له ولأفراد أسرته.

أن يدخل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والحالة الصحية وقدرته على العمل.

أن يدخل بيانات حسابه البنكي.

أن يضغط على تسجيل الطلب.

دخول حساب المواطن

دشن موقع حساب المواطن بوابة إلكترونية حتى يستطيع المستحقين للدعم والمتقدمين للحساب الدخول إلى هذه البوابة الرسمية بهدف التعرف على المعلومات التي تخصهم وشروط الاستحقاق والأهلية، يستطيع السعودي تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن من خلال الإجراءات الآتية:

أن يدخل أولا على بوابة حساب المواطن الرسمية من خلال موقعها الذي سنقدمه لكم بعد قليل.

أن يضغط على كلمة تسجيل الدخول.

أن يكتب رقم هويته ورقمه السري.

بهذا يكون المواطن قد سجل بالفعل الدخول على موقع حساب المواطن ويستطيع أن يستعلم عن الخدمات التي يتيحها الحساب ومنها الاستعلام عن موعد صرف المنحة التي يقدمها حساب المواطن.

اهليه حساب المواطن

للدخول على موقع حساب المواطن شروطًا معينة يجب أن تتوافر في الشخص طالب الخدمة حتى يتسنى له معرفة الطريقة التي يستطيع من خلالها أن يحصل على استحقاقه وطريقة قبوله في البرنامج وهذه الشروط تكمن فيما يلي:-

هذا الموقع مخصص للمواطنين السعوديين فقط لذلك لا يقبل لأي شخص غير سعودي التسجيل في هذا الحساب كما لا يجب أن يكون أحد أفراد أسرة المواطن السعودي حاملا لبطاقات تنقل بسبب أن زوجه أو زوجته غير سعودي/ سعودية.

من شروط التقديم أو التسجيل في حساب المواطن الإقامة بشكل كامل في المملكة العربية وألا يتركها فترة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة لموعد تسجيله في الحساب.

ألا يتواجد المتقدم في أحد دور رعاية الأيتام الحكومية ولا أن يكون مسجونًا.

أن تتطابق المعلومات التي أدخلها مع المعلومات الموجودة عنه في الجهة المنوط بها إجراء الخدمة المطلوبة.

من ضمن شروط الاستحقاق لمنحة حساب المواطن أو الدعم المقدم منه هو إجمالي دخل الأسرة وعددها بالإضافة إلى أعمار الأبناء ومعرفة هل هم أقل من 18 عامًا أم أكبر من ذلك.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

من ضمن الخدمات المقدمة على بوابة حساب المواطن الإلكترونية هي إمكانية الاستعلام المميز والذي يعمل على توفير وقت وعناء المواطن، وحرصًا على الحكومة السعودية على راحة المواطنين السعوديين فقد سمحت لهم بالاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية فقط عليهم أن يتبعوا الخطوات الآتية:-

أن يدخلوا على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ملئ البيانات التي تطلب منهم وهي رقم هويتهم وكلمة السر.

أن يختاروا خدمة استعلام عن موعد صرف حساب المواطن.

أن يكتبوا رمز التحقق الذي يظهر لهم.

أن يضغطوا على كلمة بحث.

بعد تطبيق الخطوات السابقة سيجد المواطن تفاصيل نزول مرتب حساب المواطن وبيانات الدفعة الجديدة مفصلا قد ظهرت له على شاشة الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

بوابة حساب مواطن

أطلقت البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بهدف إتاحة خدمات إلكترونية متعددة للأشخاص الذين يستفيدوا من هذه الخدمات من خلال الإنترنت، كما تهدف البوابة الإلكترونية لحساب المواطن السعودية إلى حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كوفيد- 19 المستجد وأيضًا للحفاظ على أوقاتهم.

تتيح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن إمكانية إضافة متابعين جدد وأيضًا خدمة الاستعلام عن الدفعات المستحقة وكيفية حساب الدفعات التقريبية إضافة إلى إمكانية تحديث البيانات الشخصية للمستفيد من هذه المنصة.

حاسبة حساب المواطن

يستطيع المستفيد من خلال خدمة حاسبة حساب المواطن أن يتعرف علي مستحقاته التقريبية من خلال اتباعه للخطوات التالية:-

أن ينتقل إلى بوابة حساب المواطن.

أن ينقر على الحاسبة التقديرية والموجودة على الصفحة الرئيسية للبوابة.

أن يختار تسجيل دخول أو أنه ليس مسجلا.

أن يحدد صفته كمستخدم هل هو أعزب أو متزوج ويعول.

أن يكتب جميع المعلومات التي تطلب منه في مكانها الصحيح.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة لا يتبقى سوى أن يضغط على كلمة اسحب ثم ينتظر حتى تظهر أمامه نتيجة بحثه.

موقع حساب المواطن

حتى يستطيع المواطن السعودي الاستفادة بالخدمات المقدمة من حساب المواطن عليه أن يدخل إلى حساب المواطن بالمنصة الإلكترونية.

وأن يتبع الخطوات التي ذكرناها من قبل في الفقرات السابقة من هذا المقال وبعدها يستطيع الاستمتاع بأداء جميع خدماته وهو في مكانه دون عناء أو تعب مع ضمان سلامته وصحته .من ضمن الإجراءات التي أتاحتها الحكومة السعودية على هذه المنصة هي إمكانية اعتراض المواطن على عدم أهليته للدعم المقدم من حساب المواطن شريطة أن تتوفر فيه جميع شروط الأهلية مثل الجنسية والإقامة ومطابقة البيانات.

تعديل بيانات حساب المواطن

من خلال اتباعه لخطوات بسيطة يستطيع أن يعدل بياناته الخاصة على حساب المواطن وهذه الخطوات هي:-

أن يدخل على حساب المواطن.

أن يضغط على تسجيل دخول ويدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

أن يضغط على اختيار تحديث بيانات حساب المواطن.

أن يعدل البيانات الراغب في تعديلها من الأماكن المتاح التعديل عليها.

أن يضغط على مراجعة بيانات محدثة وينقر على حفظ.

أن يضغط على طلب تحديث بيانات.

رابط حساب المواطن

من خلال الموقع التالي يستطيع المواطن أن يعدل بياناته على منصة حساب المواطن السعودي وذلك من خلال اتباعه للخطوات الخاصة بتعديل البيانات والتي سبق ذكرها في المقال.

وبذلك يستطيع المواطن أن يعدل في بياناته أو يستعلم عن أي خدمة من خدمات حساب المواطن السعودي فقط بمجرد توفر شروط تسجيله في هذا الموقع.

كيفية اعتراض المواطن على الأهلية على حساب المواطن السعودي

يستطيع المواطن السعودي أن يعترض على عدم أهليته للدعم المالي المقدم من حساب المواطن من خلال خدمة صوتك مسموع التي تتلقى جميع شكاوي المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة على الموقع.

علي المواطن فقط أن يتبع الخطوات التالية حتي يتسنى له تقديم اعتراضه عن تغير حالته الأهلية في حساب المواطن:-

أن يسجل دخوله على منصة حساب المواطن السعودي الإلكترونية.

أن ينقر على اختيار تقارير دراسة الأهلية من الصفحة الرئيسية للبوابة.

أن يضغط على أسباب عدم الأهلية ثم يقرأ التنبيه الذي يتيحه الموقع.

أن يضغط على اختيار تقديم اعتراض على الأهلية.

أن يحدد نوع المستند الذي يريد تقديمه من خلال قائمة الاختيارات التي ستظهر أمامه.

أن يملأ البيانات المطلوبة منه حول المستند وطلب الاعتراض

أن يضغط على استعراض الملف ثم يختار المستند من جهازه.

أن يضغط على أيقونة رفع الملفات وبعد انتهاء رفع المستند المطلوب يتم الضغط على إرسال طلب الاعتراض.

ما هو رقم خدمة او موقع صوتك مسموع

من خلال الرقم الآتي يستطيع المواطن السعودي تقديم اعتراضه على عدم أهليته وفي هذه الحالة يجيب فريق خدمة العملاء لحساب المواطن على جميع استفسارات وأسئلة المواطنين وذلك إذا قام المواطن بالاتصال على الرقم المختصر 19912 أو أن يدخل على صوتك مسموع – حساب المواطن