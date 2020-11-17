رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية وخطوات تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت

الدمام - رهف القحطاني - منصة مدرستي التعليمية السعودية ورابط دخول المنصة من اكثر الاشياء التي نالت بحث متزايد في تلك الفترة الاخيرة منذ بدء العام الدراسي الجديد وذلك يرجع بسبب الاعتماد عليها بشكل أكبر بسبب انتشار فيروس كورونا واللجوء الي ايجاد الحلول البديلة لعدم اصابة الطلاب والحرص على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا، وتلك المنصة التي تم تفعيلها من قبل وزارة التعليم السعودية لتقوم بتقديم العديد من الخدمات الي الطلاب التي تساعدهم على التحصيل الدراسي لكافة المواد الدراسية المقرره على الطلاب.
منصة مدرستي والاختبارات الالكترونية
ولقد أوضحت وزارة التعليم السعودية أنة من اهم ما يميز منصة مدرستي أنها منذ بداية انطلاقها وهي تعتبر من تلك المنصات الالكترونية التعليمية التي استطاعت ان تحقق نسب عالية من النجاح في توصيل الهدف الاساسي منها وهو الوصول الي تعليم الطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلف، واستطاعت ايضا منصة مدرستي ان تثبت نجاحها في الاعتماد عليها في شعور الطلاب وكأنهم في المدرسة الواقعية ويرجع ذلك بسبب انها تقوم بتوفير العديد من الفيديوهات للمواد الدراسية المقررة على الطلاب ولقد أتاحت ايضا امكانية التواصل فيما بين الطلاب والمعلمين لكل ما يدور حولهم من اسئلة حول المواد الدراسية المقرره على الطلاب.
وايضا اتاحت المنصة ايضا ان يقوم الطلاب باداء الاختبارات الالكترونية من خلال المنصة التعليمية مدرستي ليتمكنوا من تفادي التواجد في المدارس والازدحام الذي قد يكون سبب في الاصابة بفيروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء المملكة.
خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية
لقد أوضحت وزارة التعليم السعودية تلك الخطوات التي يجب ان يتم اتباعها من قبل الطلاب ليتمكنوا من تسجيل الدخول على المنصة والاستفادة من تلك الفيديوهات التعليمية التي تم توفيرها على المنصة وهذة الخطوات هي:-
- اولا يتم الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية.
- ومن ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة من الاسم وكلمة السر باستخدام حساب مايكروسوفت.
- ومن ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.
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