نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن على تمويلك العقاري والشخصي عبر تطبيق الراجحي موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى بنك الراجحي السعودي خلال الفترة الأخيرة، إلى إطلاق المزيد من عروض التمويلات المختلفة للعملاء من السعوديين والمقيمين بالمملكة بشكل دوري ومستمر عبر تطبيق الراجحي موبايل، في ظل توسيع قاعدته العريضة من العملاء، كأحد أفضل وأشهر المصارف العاملة بالبلاد، كما أزال العديد من العقبات في طريق الحصول على القروض الميسرة، سواء الشخصية أو العقارية والسيارات والزواج ومصروفات المدارس وغيرها من مختلف المسميات، ووفرت الحصول عليها أيضًا دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وعدم التقيد في بعضها بعامل السن للمقترض حتى الخامسة والسبعين عامًا، ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

ضوابط وشروط التمويل الشخصي

ويمكن الآن للعميل من الخصول علي التمويل الشخصي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في أقل من 30 دقيقة فقط أونلاين عبر مصرف الراجحي، شريطة أن يكون الحد الأدنى للمقترض 2000 ريال سعودي، وألا يتخطى عُمره حاجز الستين عامًا، مع تقديم المرفقات التالية:

بطاقة الهوية الوطنية سارية.

بيان مفردات المرتب.

خطاب تحويل للراتب.

خطاب تعريف صادر عن جهة العمل.

كيفية الحصول على التمويل العقاري

بينما يمكن الحصول على التمويل العقاري من المصرف ذاته دون التقيد بعامل السن، من أجل الحصول على فرصة شراء عقار جديد ببرنامج تمويل يصل إلى 30 عامًا، مع إمكانية إنهائه خلال 10 أيام فقط، وأعلن البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغرى “تويتر”، كافة التفاصيل الخاصة بالعرض الجديد، ويمكن الحصول على معلومات أكثر والتقديم عليه أيضًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني على الرابط: https://www.alrajhibank.com.

رابط تحميل تطبيق الراجحي موبايل

وفي ظل الخدمات الكثيرة التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، فكان لِزامًا عليه مواكبة تكنولوجيا الهواتف الذكية، بإطلاق شامل متكامل، يوفر سرعة الحصول على الخدمات من خلاله، فأطلق تطبيق الراجحي موبايل، الذي يوفر الحصول على الكثير من الخدمات والمنتجات والحصول على التمويل الشخصي في ثواني، مع إمكانية إصدار بطاقات الصراف الآلي وطباعة دفتر الشيكات، كما يمكن من خلاله دفع الفواتير وسداد جميع الرسوم الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى تحويل الأموال محليًا ودوليًا والاستعلام عن الرصيد، ويمكن الحصول عليه من خلال: