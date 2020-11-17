نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة رقم آيبان الراجحي IBAN وكيفية استخراج رقم الحساب منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة معرفة رقم آيبان الراجحي وكافة تفاصيل الحساب، حيث توجد عدد من الأسئلة من قبل العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين عن رقم آيبان الراجحي يبدأ بكم، وكيف اعرف رقم الحساب من الآيبان لكن من يمتلك حساب لدى المصرف من أجل سهولة إتمام العمليات المالية، وهو رقم محدد من مؤسسة النقد العربي السعودي وهو يحتوي على 18 رقم ويشمل أول حرفين من البلد باللغة الإنجليزية، يكتب من اليسار لليمين، أما عن رمز الخاص بالبنك فهو رقمين ويكون محدد من مؤسسة النقد أيضاًـ فيما خصص الراجحي طرق بسيطة وسهلة للحصول على رقم حساب الآيبان من صراف الراجحي أو من خلال تطبيق المباشر للأفراد أو زيارة الفرع الأقرب إليك.

كيف اعرف رقم الحساب من الآيبان

مكونات رقم الآيبان

الكثير من الأشخاص لا يعرفون الفرق بين رقم الآيبان ورقم الحساب، ومنهم من يسأل كيف استخرج رقم الحساب دون زيارة الفرع، هو رقم الحساب المصرفي الدولي حيث يحتوي رقم الآيبان الكامل على 24 رقم مضاف إليه رمز البلد ورمز البنك ورمز التدقيق بمعنى أدق (إذا وجدت أمامك رقم الآيبان المكون من 24 رقم على سبيل المثال SA12 5000 0000 0156 2235 7889 هذا مثلا رقم آيبان السعودي به (sa) الرمز الدولي للمملكة بعده رمز التدقيق يليه رمز البنك ثم رقم الحساب سوف تجده 18 رقم، وكما ذكرنا يحسب كل هذا من جهة اليسار.

طريقة معرفة رقم حساب و الآيبان IBAN من الراجحي

خصص مصرف الراجحي العديد من الخدمات لتسهيل الأمور على العملاء من خلال طرق سهلة كالتالي:-

الحصول على رقم الآيبان من تطبيق الراجحي مباشر للأفراد

تسجيل الدخول على حسابك الشخصي برقم الهوية عبر تسجيل مباشر الراجحي.

حدد خانة “الحساب” ومنها اختر رقم الآيبان ثم الضغط على كلمة “أظهر”

سوف يظهر لك على الفور.

طريقة معرفة رقم آيبان الراجحي من الصراف الآلي

ادخل بطاقة الصراف الآلي.

حدد خانة تعديل العنوان ومنها أضف رقم جوالك لكي تصلك رسالة بها رمز تأكيد.

بعدها يتم ارسال رسالة أخرى بها رقم آيبان الراجحي.

هناك طريقة أخرى للحصول على رقم الآيبان ومعرفة تفاصيل الحساب ورقم البلد الدولي وذلك بزيارة الفرع أو الاتصال على رقم 199888.