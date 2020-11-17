نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج المكافآت “لك” من البنك الأهلي السعودي وكل ما تحتاج معرفته عن البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج المكافآت “لك” من البنك الأهلي السعودي هو برنامج يوفر للعملاء مزايا حصرية يستطيع العميل من خلالها اكتساب نقاط “لك”بعد التسجيل علي “موقع المكافآت لك” و يمكن للعميل اختيار المكافأة التي يرغب بها و ذلك من ضمن الاختيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج لك السعودي خصيصاً لبطاقة الأهلي الائتمانية من أميال الفرسان الجوية و قسائم شراء إلكترونية و استرجاع نقدي و حجوزات فندقيه و خطوط طيران.

برنامج المكافآت “لك” من البنك الأهلي و كيفيه التسجيل به

يجب على العملاء أولا إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع ليصبح لدى عملاء البنك الأهلي السعودي NCB رقم عضوية خاصة في برنامج “لك”و بهذا يستطيع العميل التسجيل من خلال موقع برنامج “لك” باستخدام رقم العضوية الخاص بهم و يمكنهم الحساب من خلال عرض بيانات نقاطهم و استرداد تلك النقاط.

كيفيه حصول العميل علي نقاط “لك”

يستطيع العميل اكتساب نقاط”لك” بكل سهولة , بمجرد أن يقوم العميل باستخدام البطاقة الائتمانية و يتم الإنفاق في المتاجر المحلية و الدولية و حتى 5 ريال سعودي في المتاجر المشتركة باستخدام البطاقة المسبقة الدفع و البطاقات الائتمانية فقط و كما أشار برنامج المكافآت” لك “من البنك الأهلي انه لا يتم اكتساب نقاط لبعض الخدمات الأتية:الرسوم و السلف النقدية و سداد فواتير سداد في برنامج المكافآت “لك”, و تتم إضافة النقاط إلي الحساب عندما يتم نشر المعاملة في كشف الحساب الشهري وتكون صالة لمدة ثلاث سنوات .و يمكن للعميل اكتساب النقاط من برنامج “لك” على النحو التالي:

بطاقة ماستر كارد وورلد ايليت الإنفاق المحلى داخل المملكة يصل إلي (2) نقطة و الإنقاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة.

الإنفاق المحلى داخل المملكة يصل إلي (2) نقطة و الإنقاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة. فيزا انفينت بر فليج الإنفاق المحلي داخل المملكة يصل إلى (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة.

الإنفاق المحلي داخل المملكة يصل إلى (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة. ماستر كارد وورلد الإنفاق المحلي داخل المملكة يصل إلي (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة.

الإنفاق المحلي داخل المملكة يصل إلي (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة. فيزا انفينت الإنفاق المحلي داخل المملكة يصل إلي (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة.

الإنفاق المحلي داخل المملكة يصل إلي (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة. فيزا سيجنتشر الإنفاق المحلي داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة.

الإنفاق المحلي داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي (2) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2.5 نقطة. ماستركارد بلاتينيوم الإنفاق المحلي داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي (1.5) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2 نقطة.

الإنفاق المحلي داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي (1.5) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2 نقطة. فيزا بلاتينيوم الأنفاق المحلي داخل المملكة العربي السعودية يصل إلى ( 1.5) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2 نقطة.

الأنفاق المحلي داخل المملكة العربي السعودية يصل إلى ( 1.5) نقطة و الإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 2 نقطة. ماستركارد تيتانيوم الإنفاق المحلي داخل المملكة العربي لسعودية يصل إلي ( 1 ) نقطة والإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 1.5 نقطة.

الإنفاق المحلي داخل المملكة العربي لسعودية يصل إلي ( 1 ) نقطة والإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلي 1.5 نقطة. فيزا بيزيك الإنقاق المحلي داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي ( 1 ) نقطة والإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلى 1.5 نقطة.

الإنقاق المحلي داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي ( 1 ) نقطة والإنفاق الدولي خارج المملكة يصل إلى 1.5 نقطة. ماستركارد المدفوعة مسبقاً الإنفاق المحلي داخل المملكة العربية السعودية يصل إلي ( 1 ) نقطة والإنقاق المحلي خارج المملكة يصل إلي 1 نقطة .

وقد قام البنك الأهلي بعمل بطاقات الخصم المباشر و البطاقات الائتمانية “دون لمس ” كما تعرفنا في مقال سابق وذلك عند إجراء معاملات الدفع عند نقاط الدفع المختلفة بطريقة غاية في السهولة عن طريق تمرير البطاقة الائتمانية الخاص بك علي الجهاز الموجود في أماكن البيع المختلفة وستجد أن عملية الدفع لن تستغرق إلا ثواني معدوده وذلك حرصاً من البنك الأهلي علي أمن وسلامة العملاء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

طريقة استبدال نقاط لك من البنك الأهلي السعودي

من خلال برنامج المكافآت لك اصبح بإمكانك استبدال النقاط الخاصة بتأجير السيارات والرحلات والإقامة الفندقية وتذاكر صالات المطارات والرحلات البحرية في أي مكان في العالم وذلك عن طريق الموقع الخاص ببرنامج المكافآت لك www.lakrewards .com،كما يمكن للعملاء استخدام بطاقة الأهلي الخاصة بهم في دفع الفرق في حالة عدم وجود نقاط.

طرق تفعيل الهاتف المصرفي في البنك

قد قام البنك الأهلي السعودي بتوفير خدمة تفعيل الهاتف المصرفي لدية ولمعرفة الطريقة يمكنك اتباع الخطوات التالية :