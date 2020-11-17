نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة لمواطني المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل بموقع الوليد بن طلال مشروع مؤسسة الوليد الإنسانية جاء لكي يكون طوف نجاه للكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وبالأخص كل من يبحث عن رابط التسجيل بموقع الوليد بن طلال، في أثناء تدهور الحالة الاقتصادية بكافة أنحاء العالم جراء انتشار فيرس كورونا المستجد، ويحتاج التقديم على مشاريع مؤسسة الوليد الإنسانية للمساعدات لخيرية 1442 من أجل الحصول على سيارة أو سكن توفير مجموعة من الشروط لكي تضمن توفير الدعم للمستحق من مواطنين المملكة، إلى جانب الحرص على اتباع كافة التعليمات التي تتعلق بالتسجيل والتقديم، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم رابط التسجيل بموقع الوليد بن طلال.

خطوات وشروط مؤسسة الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة

مؤسسة الوليد بن طلال هي أحد أشهر المؤسسات التي تقدم الخدمات ومساعدة المواطنين السعوديين، والفوز لمن يستحق ولكن علي كل شخص يريد التسجيل يجب ان يتوافر به بعض الشروط، حتي يتم موافقه الطلب المقدم سوف نتعرف معا علي الشروط وهي كالتالي:-

علي المتقدم ان لا يكون لدية أي عقار أو سيارة بأسمه.

التعهد بعدم بيع السيارة او السكن التي يتم الحصول عليها من المؤسسة.

لا يزيد الدخل الشهري لرب الاسرة عن 3000 ريال سعودي.

يتم تقديم الطلب من المواطن للمؤسسة مرة واحدة فقط .

خطوات التسجيل في موقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية

من الممكن القيام بالتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أجل الحصول على وحدة سكنية أو سيارة عن طريق اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للتسجيل وملء البيانات.

للتسجيل وملء البيانات. الخطوة الثانية القيام بمليء جميع البيانات التالية التي تضم الاسم الرباعي، البريد الإلكتروني، إضافة رقم الهاتف، رقم الهوية، تقوم بتأكيد البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيدها ويجب التأكد الجيد من كل ذلك قبل إرسالها.

بإمكانك بعد ذلك الضغط على تسجيل وسوف يتم على الفور القيام بتفعيل الحساب الخاص بك الذي يتعلق بمؤسسة الوليد بن طلال.

طرق أخرى للتواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية

بإمكانك التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية من خلال حسابها الرسمي @alwaleed_philan على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي يتم عن طريقه الإعلان عن أسماء الفائزين في جميع برامج الإسكان وأيضاً السيارات.

من خلال حسابها الرسمي @alwaleed_philan على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي يتم عن طريقه الإعلان عن أسماء الفائزين في جميع برامج الإسكان وأيضاً السيارات. سوف يتم الإعلان عبر الحساب الخاص على تويتر للمؤسسة بعد أن يتم الإعلان على حساب الوليد بن طلال.

تقوم المؤسسة للاتصال المباشر مع الفائزين لكي يعلنهم عن استلامهم للسكن أو السيارة.

عند الرغبة بالاتصال بالمؤسسة للاستعلام والاستفسار عن كل ما تحتاجه ومعرفة خطوات التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية، وفرت لك المؤسسة رقم خاص بها للتواصل مع خدمة العملاء بأي وقت للاستعلام عن ما تريد بالاتصال على هذا الرقم 966112110000 ، سوف يتم الرد عليك فور اتصالك.