نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول حسابي بنك التسليف 1442 len.scsb.gov.sa وطريقة تغيير كلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة فئاتٌ كثيرةٌ في المجتمع السعودي، تلجأ إلى البحث عن رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف 1442 هـ، للحصول على المنتجات التمويلية التي يعلن عنها المصرف بين الحين والآخر، وذلك للاستفادة منها في العديد من الوجهات، ومنها دعم المصروفات اليومية للأُسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، أو ليستفيد منها الشباب المقبلين على الزواج في الحصول على قرض الزواج الميسر، أو الاستفادة من قرض ترميم المنزل، لحماية المتضررين من التصدعات وتدهور حالة المنازل في كثير من الأحياء، خصوصًا أو أوقات الأمطار.

وأطلقت المملكة العربية السعودية بنك التنمية الاجتماعية “التسليف” في عام 1971م، لحماية الفئات الفقيرة في المملكة من تداعيات ارتفاع أسعار السلع وقلة الدخل، فيما توسع المصرف في دعم العديد من الفئات، خصوصًا أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة، لتنمية الدخل القومي للمملكة، والقضاء على البطالة مع الوقت.

طريقة تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

وننشر من خلال موقعنا، رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف برقم الهوية 1442 هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة، سيما محدودي الدخل وأصحاب الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

بداية، يجب الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.

ثم ندخل رقم الهوية.

يلي ذلك إدخال كلمة المرور بشكل صحيح.

علينا بعد ذلك النقر على موافق أو دخول.

أخيرًا، الدخول إلى حساب المستخدم في المصرف، ومعرفة جميع التفاصيل التي يريدها عن حسابه.

شروط بنك التنمية الاجتماعية الجديدة 1442

يجب أن يكون المواطن المتقدم للتمويل سعودي الجنسية.

وحدد البنك الحد الأقصى للراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم للحصول على أحد المنتجات التمويلية، إذا أصبح 12.5 ألف ريال سعودي، بدلا من 10 آلاف ريال سعودي في السابق.

ثم أصبح الحد الأقصى لقيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من المصرف 60 ألف ريال سعودي.

واشترط البنك على الراغبين في الحصول على أي من أنواع القروض ألا يقل الراتب الشهري عن ألفي ريال سعودي.

بالنسبة لعمر المتقدم للحصول على القرض فلا يقل عن 25 سنة ولا يزيد على 70 سنة.

من بين الشروط المهمة، أيضًا، أن يكون الكفيل أو الضمان سعودي الجنسية.

أخيرًا، يجب أن لا يزيد عُمر الكفيل على 55 سنة.

طريقة تغيير كلمة المرور حسابي بنك التسليف

يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة حسابك بنك التسليف من خلال الدخول على رابط تغيير كلمة المرور، ثم ادخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ونوع القرض، ثم اضغط إرسال، فتظهر لك صفحة جديدة يمكنك إدخال كلمة المرور الجديدة بها ثم اضغط على كلمة حفظ للتأكد من تغيير كلمة المرور الخاصة بك في بنك التسليف.