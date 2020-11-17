ّنونهن .. رباب حسين النمر

نون النسوة ضمير له محل من الإعراب.

فهو اسم مكون من حرف هجائي واحد ( النون المفتوحة المخففة) التي تدل على جماعة الإناث غائبات أو مخاطبات.

ويُسند إليه الفعل فيُبنى على السكون، ويكون الفعل مع نون النسوة جملة كاملة من فعل وفاعل.

حفظ القرآن الكريم لغة العرب وكان خير من استعمل الضمائر وصانها ، فعندما يكون الخطاب عاماً شاملاً موجهاً إلى الناس وإلى عموم المؤمنين يستخدم صيغة المذكر في الخطاب، أما إذا كان الخطاب موجهاً إلى المؤمنات أو النساء يستخدم ضمائر الخطاب الخاصة بالمؤنث.

“فإن شهدوا فأمسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن ملك الموت أو يجعل الله لهن سبيلا”

” فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأً وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ”

” وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن”

” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين”

” وقل للمؤمنات يغضصن أبصارهن ويحفظن فروجهن”

” وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى”

وإذا دققنا في كينونة النون وجدناها هي الوجه الآخر لواو الجماعة، وأن العلاقة بينهما تبادلية وتكاملية أو تعاونية أو حوارية كعلاقة الروح بالجسد، فهي لا تقوم على التوازي والتناقض، بل هي ثنائية حوارية متبادلة، كعلاقة العقل بالعاطفة أو المجتمع والفرد أو العلم والدين، أو الرجل والمرأة من منظور الإسلام.

لذا لن نستطيع تخيل لغة عربية خالية من نون النسوة أو تاء التأنيث الساكنة، أو ياء المخاطبة أو (هي) وسواها من ضمائر الخطاب الخاصة بالمؤنث.

ولذا ينبغي تفعيل نون النسوة في الخطاب، تلك النون التي تغيب كثيراً عن خطاباتنا الرسمية وغير الرسمية، وعن خطاباتنا الشفاهية والكتابية، فنلحظ على سبيل المثال أن أفعال الأمر التي توجهها المعلمة والأستاذة الجامعية لطالباتها هي أفعال ذكورية، فتقول على سبيل المثال: ( اقرؤوا، ذاكروا، اكتبوا، اخرجوا ) وكان الأجدر بنا أن نُفعِّل ضميرنا الخاص بنا في خطاباتنا أسوة بالقرآن الكريم الطي خاطب النساء بضميرهن، ولا شك أن كل امرأة تسعى لتحقيق ذاتها في مجتمعها، وأن يكون لها موقعها ومساحتها التي تبرز إنجازاتها وإبداعاتها .. فكيف سنبرز إبداعنا وإنجازنا ما لم نُفعِّل أولا على مستوى الخطاب والتخاطب ضميرنا الذي جعله الله لنا في لغتنا الفصيحة التي نعتز بها.

وحين تفعّل النساء ضميرهن على مستوى الخطاب وعلى مستوى الإنجاز، فيعملن بإرادتهن وعزمهن وطاقاتهن على تحويل أحلامهن إلى حقائق هي قصص نجاح تحلق غيمات تزيّن سماء الوطن في مختلف الحقول والمجالات العلمية والثقافية والأدبية.

ففي ميدان الأدب حصلت السعودية رجاء عالم عام 2012م على جائزة البوكر عن روايتها (طوق الحمام)، وقد صدر لرجاء ثلاثة عشرة رواية باللغة العربية نذكر منها: قرية النور-حسن الأخضر، سِتر، حَبَى، موقد الطير، خاتم، سيدي وحدانة، نهر الحيوان، أربعة-صفر، طريق الحرير، مسرى يا رقيب.

وتُرجمت بعض أعمالها إلى عدة لغات، وعلى رأسها الإنجليزية والإسبانية.

وفي حقل الطيران المدني فإن تهاني الهندي هي أول امرأة سعودية تقود طائرة، وهي الكابتن الذي قاد الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال، ولديها عقد ذو عشرة أعوام مع شركة المملكة.

فقدت هنادي عام 2010م إحدى كليتيها بسبب خطأ طبي بمستشفى بريطاني فخسرت رخصتها الدولية للطيران. فما كان من الأمير الوليد إلا أن دعمها بأن ضمها إلى طاقم طيرانه السعودي.

أما على مستوى براءات الاختراع العلمية فقد حققت الدكتورة السعودية إلهام أبو الجدايل كشفاً طبياً علمياً مذهلاً هز المحافل العلمية في بريطانيا عندما اكتشفت الطريقة الثورية لتحويل خلايا الدم من أشخاص بالغين إلى خلايا جذعية أصلية ظهرت بمحض الصدفة أثناء حدوث خطأ في إعداد بعض الاختبارات على عينات من كرات الدم البيضاء. وقالت إن طريقتها ستتضمن توليد خلايا أصلية لتعويض الخلايا التالفة بسبب الأمراض المستعصية، وإنها ستمكن العلماء من علاج السرطان والسكري والإيدز.

وفي مجال نشر الكتاب وطباعته أسست سيدة الاعمال السعودية ثريا بترجي عام 2006م دار نشر عربية للأطفال وسمتها بـ (كادي ورمادي) لطباعة كتب الأطفال باللغة العربية ونشرها وتوزيعها، وهي رسامة تشكيلية اختصت في مجال الاقتصاد وقادها حسها المرهف إلى عالم الرسم وهذا ما نقلها من عالم الاقتصاد إلى عالم نشر كتب الأطفال.

ومثلت بترجي المملكة في (جائزة الناشر الشباب) ونالت العضوية في كل من: لجنة إحياء كتاب الطفل التابعة للمجلة العربية بوزارة الثقافة والإعلام، وجمعية الناشرين السعوديين، واتحاد الناشرين العرب.

وتعد الدكتورة سميرة إسلام أول سعودية تتولى منصباً في منظمة الصحة العالمية، فهي أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه في المملكة، وأول سيدة عربية مسلمة تحصل على جائزة اليونسكو للمرأة والعلوم، وهي مستشارة إقليمية بمنظمة الصحة العالمية في برنامج الأدوية. وهي عضو مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس وحدة قياس الأدوية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز.

وكُنيت الدكتورة سميرة السقاف بأوساط المبتعثين في أمريكا بـ ( أم المبتعثين) نظراً لإسهاماتها الاجتماعية تجاه المبتعثين، وهي أول طبيبة سعودية تختص في علم التشريح بالمملكة، عملت طبيبة ومحاضرة أكاديمية في علم التشريح وعلم الأجنة والجهاز العصبي. وانعكس أسلوبها الحرفي المتميز على جودة مخرجاتها في مجال العلم والأبحاث ، ولا سيما نظرية التدريس والمهارات العلمية لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة.

فازت السقاف بالكثير من الجوائز في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، ولديها الكثير من الأنشطة لدعم برامج المرأة وتطوير المناهج ، والمساهمة في مد الجسور بين الشرق والغرب وإدارة المشاريع الكبيرة.

وعلى خطاهن نسير …

ولا تزال المرأة السعودية تحفر الصخر وتتحدى الصعاب، وتستغل أقصى طاقاتها وإمكاناتها لتثبت جدارتها في خدمة مجتمعها ووطنه، وحمل الأمانة، وتحقيق الطموح والإنجاز.