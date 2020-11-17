"فشل جديد".. سياسي عراقي يهاجم أسامة النجيفي

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أحمد جودة - القاهرة -
"فشل من جديد".. سياسي عراقي يهاجم أسامة النجيفي
اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، أن رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي فشل في احياء تجمع “الهولوكوست” الجديد، وذلك في اشارة الى مشروع النجيفي بتشكيل ما يسمى بـ”جبهة الانقاذ”.
وقال الشابندر في تغريدة على صفحته بتويتر إنه “مرةً اخرى يفشل السيد اسامة النجيفي و من معه من المفلسين في احياء مشروعه.
وأضاف الشابندر ان فشل المشروع جاء بعد “رفض القوى و الشخصيات الوطنية الانخراط بهذا التجمع المشبوه”.
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