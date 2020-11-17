نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثيوبيا تنفذ عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات في إثيوبيا، إنها نفذت عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي، صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان دبرصيون جبراميكائيل زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، قال إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوماً في إثيوبيا.

وذكر رئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد بدأ هجوماً عسكرياً في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، أن صاروخا أطلق باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية، التي تقاتل فيها القوات الحكومية الاتحادية قوات محلية متمردة.

وكتبت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، كشفت فيها أن الهجوم الصاروخي وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة وألحق أضرارا بمطار مدينة جوندر.

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت الماضي، بوقوع انفجارين في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.