نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء» في المملكة.. تعرف عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «جازان، عسير، الباحة» وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وكشفت عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «الحدود الشمالية والقصيم والشرقية».

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كمساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.