نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء» في المملكة.. تعرف عليه في المقال التالي
وكشفت عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «الحدود الشمالية والقصيم والشرقية».
كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كمساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.
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