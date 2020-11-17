نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن تسجل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة. وقالت في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًا بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.

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