نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعديل البيانات في حساب المواطن 1442 والضوابط المحددة للمستقلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تعديل البيانات في حساب المواطن 1442 والضوابط المحددة للمستقلين، برنامج حساب المواطن قام بالتأكيد أن عند حدوث أي تغيرات في البيانات التي تتعلق بجميع المستفيدين من هذا البرنامج، ينبغي عليهم الذهاب إلى البوابة الإلكترونية الخاصة برنامج حساب المواطن وتعديل كافة البيانات حتى يتم مراجعتها من أخرى ودراسة الاستحقاق وهذا الأمن جاء ردا على استفسار أحد المستفيدين من البرنامج من خلال موقع تويتر عبر الإنترنت.

برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في الوقت الحالي يقوم باستقبال كافة الطلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم الخاص بالدفعة 36 وذلك عندما الذهاب إلى البوابة الإلكترونية عبر الإنترنت وقد أوضح قبل ذلك البرنامج أنه قام بإيداع أكثر من مليون ونصف للدفعة 36 الخاصة بشهر نوفمبر ويستفيد من البرنامج أكثر من 10 مليون ونصف مستفيد وتابع قد اكتملت جميع طلباتهم بعض برنامج حساب المواطن.

ضوابط حساب المواطن

تم الإعلان بشكل رسمي عن الضوابط الجديدة التي تتعلق بالأفراد المستقلين في البرنامج وبالتالي تم إيقاف التسجيل في هذا البرنامج لجميع المستفيدين الجدد حتى يتم تحديد الحد الأعلى للاستحقاق وتم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة بعد انتهاء الدورة الثامنة والعشرين الخاصة بشهر مارس الماضي، وأكدت أنه ينبغي على جميع الأفراد المستقلين إثبات استقلالية المسكن عندما يصل إلى ثمانيه عشر عاماً وأكثر وتجهيز إحدى الأوراق التالية:

أولا ينبغي على الطالب أو الطالبة أن يقوموا بتقديم اثبات سواء كان يتواجد في الجامعة او المعاهد او الكليات العسكريه حتى يتمكن من الحصول على الدعم بشكل مستمر دون أن يتوقف، بجانب وجود عقد إيجار موحد من منصبه ايجار وكذلك تتضمن صك ملكية السكن لكي يتمكون من الاستفادة من دعم البرنامج بشكل شهري دون حدوث أي انقطاع .