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عمر شويل - جدة حتى لا يتعرض المقيم في المملكة العربية السعودية إلى أي عقبات، أتاحت وزارة الداخلية في المملكة، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجوازات في جميع أنحاء البلاد، فمن خلال هذه الخدمة يعرف الوافد صلاحية الفيزا التي يمتلكها، وإمكانية السفر من خلالها، أم يحتاج إلى تمديدها نظرًا لانتهاء مدتها، وبالتالي لا يتمكن من السفر دون إجراء خطوة التمديد.

يأتي ذلك في إطار تفعيل العمل الإلكتروني وإنجاز جميع الخدمات أونلاين، بدلا من النظام القديم الذي كان المواطن أو المقيم يزور فيه مقرات الوزارات والهيئات والشركات والبنوك، من أجل إنجاز خدمة ما، بينما كان يحتاج ذلك إلى مجهود ووقت ومال، لذلك أطلقت وزارة الداخلية منصة Absher منذ عام 2010م، للتيسير على المواطنين والوافدين في إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالمرور والجوازات والأحوال المدنية عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية

إليكم متابعينا، خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية أونلاين، من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وذلك على النحو الآتي:

نقوم في البداية بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية “أبشر” عبر شبكة الإنترنت. ثم ننتقل إلى الخدمات الإلكترونية. يلي ذلك، النقر على الاستفسار عن الخدمة التي نريدها، وذلك بإدخال رقم الهوية. بعد ذلك، ننتقل إلى صفحة تطلب إدخال بيانات الاستفسار عن الخدمة التي نبحث عنها. فيما يلي ذلك، ندخل رقم هوية الكفيل، ورقم رخصة الإقامة، وجميع البيانات المطلوبة. ثم ننقر أخيراً على “عرض”، لظهور البيانات التي نبحث عنها.

البحث عن التأشيرات عبر منصة أبشر