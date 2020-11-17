نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي شروطه والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي شروطه والأوراق المطلوبة ،يكثر البحث في المملكة العربية السعودية عن التمويل العقاري المقدم من بنك الراجحي للعملاء و المواطنين السعوديين ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن التمويل العقاري من بنك الراجحي ، و عن شروط الحصول علي هذا القرض و عن ما هي الأوراق المطلوبة للحصول علي هذا التمويل ، وسنتعرف أيضاً عن شروط الحصول علي قطعة أرض ، و شروط الحصول علي قرض من بنك الراجحي لشراء شقة أو شراء فيلا ، و سنتعرف أيضاً عن تمويل عقاري من بنك الراجحي بيتك مصدر تمويل و سنتعرف علي تفاصيل هذا القرض

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي للعملاء الخاصة به قروض وتمويلات شخصيه لمساعده العملاء من اجل شراء الشقق ، وفي ما يلي سوف نتعرف عن كيفيه الحصول على تلك القروض والأوراق الخاصة المطلوبة حتى يتم الموافقة على القرض.

التمويل العقاري لشراء شقة من بنك الراجحي

هناك عدة شروط يجب توافرها في الفرد لكي يتم منحه تمويل عقاري من بنك الراجحي لشراء الشقق وهذا التمويل يكون بخطوات سهله وميسرة ، وهذه الشروط هي :

يجب ألا تقل مساحه عن 200 متر و يقوم العميل باختيار مساحه ومكان الأرض ويقوم بتقديم الأوراق الخاصة بها إلى البنك.

يجب أن يكون لهذه الأرض مستقبل مدرج ضمن المخطط.

في ما بعد يجب عليك أن تقوم بالخطوات الخاصة بالتقديم من على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك وهذه الخطوات هي :

يجب أن يكون لديك حساب في بنك الراجحي. ثم تقوم بتعبئة طلب التمويل الخاص بالبنك. ثم بعد ذلك تقوم بتحويل الراتب الخاص بك للحساب البنكي.

الأوراق المطلوبة والمستندات للحصول على التمويل العقاري من بنك الراجحي

هناك بعض الأوراق المطلوبة والمستندات للحصول على التمويل العقاري من بنك الراجحي ويجب توافر هذه الأوراق مع العميل ،وهذه الأوراق والمستندات هي :