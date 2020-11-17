نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري من بنك الراجحي وشروط الحصول عليه بالتفصيل في أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري هي خدمة من خدمات بنك الراجحي المتنوعة التي يقدمها لعملائه ،بنك الراجحي من البنوك المتميزة في المملكة العربية السعودية وله عدة خدمات تمويلية ومنها التمويل العقاري ، هذا التمويل يقدم للراغبين في الحصول علي منزل أو عقار. بنك الراجحي يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك التي تقدم تمويل إسلامي منذ عام 1957 ، يمتلك بنك الراجحي الخبرة الكافية لتقديم مجموعة متنوعة من القروض . خدمات الراجحي للعملاء تمويل عقاري

فتح حساب جاري

فتح حساب توفير

تقديم تمويل شخصي

توفير البطاقة الائتمانية للعملاء

توفير دفتر شيكات ماهو التمويل العقاري يقدم الراجحي العديد من الحلول لعملائه للحصول علي هذا التمويل فهو يؤمن بأهمية ذلك التمويل

يتقدم العملاء الراغبين في الحصول علي شقة أو تملك أرض أو بناء منزل إلي البنك للحصول علي التمويل

يساعد مصرف الراجحي الشباب للحصول علي عقار مناسب يقوم بالاستثمار فيه مثل امتلاك عقار ذو طوابق يمكن استئجار تلك الشقق وسداد أقساط التمويل من إيراد إيجار العقار شروط التمويل العقاري من الراجحي لشراء فيلا أو شقة يجب أن يكون مقدار التمويل ضعف راتبك بحوالي 58 مرة إذا كانت مدة التمويل 20 عام

إذا كان مدة التمويل 30 عام فمقدار التمويل يساوي 82 ضعف راتبك

إذا كان مثلا راتبك الأساسي 5 ألاف ريال تحصل علي 353.357 ريال سعودي في 20 عام

وفي حالة 30 عام تحصل علي 477.454ريال

القسط الشهري 2500 ريال

تكون نسبة التمويل 3.25% علي مدار 30 عام

النسبة التمويلية تكون ثابتة في أول 5 أعوام وتتغير كل 3 أعوام بعد ذلك شروط التمويل من أجل شراء أرض يرتبط المبلغ التمويلي الذي تريديه براتبك الشهري وقدرتك علي سداد الأقساط الشهرية

حيث يبلغ مقدار التمويل 53 ضعف راتبك من أجل شراء الأرض

يجب تقديم أوراق تثبت أن الراتب الشهري الخاص بك لا يقل عن المبلغ المراد تمويليه ب 53 مرة الراجحي بيتك مصدر التمويل بيتك مصدر تمويلك يعتر بتمويل بضمان العقار الذي يمتلكه العميل

يمكن لتلك العقارات أن تمون أرض أو فيلا أو عمارة أو شقة

يحصل العميل علي التمويل مقابل رهن العقار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل العقاري من بنك الراجحي وشروط الحصول عليه بالتفصيل في أسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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