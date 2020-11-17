نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق السداد المتاحة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق السداد المتاحة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن المملكة تسعى دائما إلي راحة مواطنيها من خلال توفير كافة الخدمات بكل سهولة ويسر وذلك من خلال الإنترنت من أي مكان دون الحاجة إلي الذهاب إلي المؤسسات الحكومية أو مقدمي الخدمة وذلك من خلال الدخول إلي رابط الشركة السعودية للكهرباء ومعرفة قيمة الفاتورة، كما تتعدد طرق ووسائل دفع الفاتورة كل ذلك للتسهيل على المواطنين والعمل على راحتهم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية

للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يجب الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء ثم نقوم بإدخال البيانات الخاصة برقم الحساب ثم نقوم بالضغط على زر “عرض” سوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك للشهر الحالي وفواتير الأشهر السابقة.

الطرق المتاحة لسداد فاتورة الكهرباء بالسعودية

يوجد العديد من الطرق السهلة والبسيطة لسداد فاتورة الكهرباء دون الحاجة للذهاب إلي فروع الشركة بل يمكنك السداد بعدة طرق من خلال الصراف الآلي أومن خلال بطاقات الائتمان، أو من خلال الهاتف المصرفي.

كما يوجد برنامج حاسبتي الخاص بالمدفوعات على الجوال حيث أنه يقوم بالسحب من رصيد البنك أو من خلال بطاقات الدفع.

الجدير بالذكر أن التواصل مع الشركة للشكاوى أو الاستفسار أو أية مشاكل فنية أو أعطال يتم من خلال الاتصال على رقم 920000222 أو الاتصال علي 9800001100 ، يأتي كل هذا سعيا من الحكومة لراحة مواطنيها.