نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا للجوالات أقوى تخفيضات اكسترا هواوي وآيفون كاش وتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات نقدمها لكم اليوم، لكل محبي الجوالات الذكية الحديثة، يُطلق لكم متجر اكسترا السعودية أقوى العروض والتخفيضات في نوفمبر على جميع الأنواع بالإضافة إلى جميع الأجهزة الإلكترونية المميزة، فتحتوي عروض extra السعودية اليوم على تخفيضات جوالات هواوي إلى جانب جوالات سامسونج وآيفون الجديد، بالإضافة إلى عروض لابتوب اكسترا وسوف نُطلق لكم بالتفصيل اكسترا عروض اليوم للجوالات الذكية.

عروض اكسترا للجوالات

من خلال فروع اكسترا السعودية يمكن الحصول على ايفون اكستر أو ثلاجات اكسترا أيضًا وغيرها من الإلكترونيات، وتتمثل عروض الجوالات من اكسترا السعودية في:

بادر بالحصول على هاتف سامسونج جالكسي إس 10 بلس، باللون الأبيض بسعة 512 جيجا بايت، بسعر يصل إلى 2299 ريال سعودي، وهذا بعد خصم يصل إلى 50%، كما يمكن الحصول على استرجاع نقدي بقيمة 200 ريال سعودي، أي ستحصل على الهاتف عقب الاسترجاع النقدي بسعر يصل إلى 2099 ريال سعودي وهو متوفر الآن في منافذ اكسترا.

كما يمكن الحصول على هاتف هواوي نوفا تي 5 بسعة تصل إلى 128 جيجا بايت، متوفر في المتجر باللون الأخضر، احصل عليه بسعر يصل إلى 949 ريال سعودي، بقيمة خصم تصل إلى 42%.

ومتوفر أيضًا سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس من اكسترا السعودية بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، ومتوفر باللون الأسود وباللون الأبيض أيضًا، يمكن الحصول عليه بسعر يصل إلى 2599 ريال سعودي، بعد خصم وصل إلى 41%.

أو حصل على سامسونج تاب إي 2019 بشاشة تصل إلى 10 بوصة، وبسعة تخزين تصل إلى 32 جيجا بايت، احصل عليه بسعر يصل إلى 825 ريال سعودي، وخصم يصل إلى 37%.

كما أنه متاح هاتف موتورولا ون فيجين بلاس، من اكسترا السعودية 128 جيجا بايت سعة تخزين، ومتوفر باللون الأحمر المتدرج، بسعر يصل إلى 699 ريال سعودي، وخصم يصل إلى 36%.

عروض extra السعودية اليوم

ومع عروض اكسترا للجوالات هناك تشكيلة من العروض المختلفة من اكسترا السعودية، وخصوصًا على الشاشات الذكية، فاحصل الآن على شاشة كلاس برو 65 بوصة الذكية، بتقنية عالية الوضوح، بسعر يصل إلى 1799 ريال سعودي، بعد خصم 50%، وغيرها من الأنواع الأخرى، مثل عروض شاشات سامسونج وسوني، التي تعمل بتقنية إتش دي.