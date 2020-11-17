نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لابتوب اكسترا لينوفو وسامسونج خصومات تصل إلى 10% على الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لابتوب اكسترا هذه الفترة عروض مميزة، فيمكن الحصول على لاب توب ألعاب أو لاب توب بإمكانيات احترافية من خلال فروع اكسترا، بأقل أسعار، كما أن هناك عروض اكسترا للجوالات الذكية، الأكثر احترافية أيضًا، فيمكن التسوق الآن وخلال شهر نوفمبر، بمناسبة الجمعة البيضاء، وسوف نقدم لكم أرخص لاب توب في السعودية من عروض اكسترا السعودية المميز في كافة المتاجر.

عروض لابتوب اكسترا

من خلال متجر اكسترا متاح مجموعة من العروض على مجموعة كبيرة من الكمبيوتر المحمول، ومنها:

متاح لاب توب لينوفو ليجون واي كور أي 7، احصل عليه بشاشة تصل إلى 15.6 بوصة، بالإضافة إلى رام تصل إلى 16 جيجا بايت، بسعر 6299 ريال سعودي، بخصم يصل إلى 10%.

أو احصل على آبل ماك بوك أير 2020 شاشة مقاس 13 بوصة، وحجم الرام يصل إلى 8 جيجا بايت، ومعه بصمة، باللون الذهبي، بسعر يصل إلى 4899 ريال سعودي.

كما أنه من الممكن الحصول على لاب توب لينوفوا يديا باد 3 مقاس الشاشة يصل إلى 15.6 بوصة، كور أي 7، ورام 16 جيجا بخصم يصل إلى 5%، بادر بالحصول عليه بسعر 4699 ريال سعودي.

كما أن لديكم الفرصة للحصول على هواوي ميت بوك 13 بوصة، كور أي 7 ورامات تصل إلى 16 جيجا بايت، بسعر يصل إلى 4999 ريال سعودي، أو الحصول على جهاز مايكروسوفت سيرفيس برو 7 كور آي 5 مقاس الشاشة يصل إلى 12.3 بوصة، ورام تصل إلى 8 جيجا بايت فقط بسعر 4049 ريال سعودي.

عروض ايباد اكسترا

وفر متجر اكسترا مجموعة من العروض على أجهزة الآيباد وأجهزة التاب أيضًا فيمكن الحصول على أبل آيباد برو 2020 مقاس 12.9 بوصة بسعر يصل إلى 7399 ريال سعودي، أو احصل على أبل أيباد برو بنفس المواصفات ولكن باللون الرمادي متوفر في كافة الفروع الخاصة بمتجر اكسترا في المملكة العربية السعودية.

أو احصل على أبل أيباد ميني 256 جيجا بايت، وشاشة تصل إلى 7.9 بوصة ومتاح به كافة الإمكانيات فقط بسعر يصل إلى 2949 ريال سعودي بخصم يصل إلى 3%، أو آيباد الجيل الثامن، بمساحة تصل إلى 128 جيجا بايت، وشاشة تصل إلى 10.2 بوصة بسعر يصل إلى 2499 ريال سعودي.