نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطاقة: التوصل للقاح كورونا سيدعم أداء أسواق النفط العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاجتماع الرابع والعشرين، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج أن هناك تعاف قوي للاقتصاد في آسيا، وتم تحقيق 99.5% من المستهدفات التي تم وضعها في أبريل الماضي.

وأضاف أن التوصل للقاح كورونا سيدعم أداء أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن هناك أخبار جيدة بشأن لقاحات الفيروس.