نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطاقة: التوصل للقاح كورونا سيدعم أداء أسواق النفط العالمية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاجتماع الرابع والعشرين، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج أن هناك تعاف قوي للاقتصاد في آسيا، وتم تحقيق 99.5% من المستهدفات التي تم وضعها في أبريل الماضي.
وأضاف أن التوصل للقاح كورونا سيدعم أداء أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن هناك أخبار جيدة بشأن لقاحات الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة: التوصل للقاح كورونا سيدعم أداء أسواق النفط العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.