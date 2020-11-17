قائمة المهن المسعودة بالمملكة 2021 والوظائف المسموح للأجانب العمل بها بدون ترحيل

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عمر شويل - جدة تضم المملكة بداخلها الملايين من الجنسيات المختلفة، وجميعهم يبحثون لمعرفة قائمة المهن المسعودة بالمملكة 2021 والمهن المسموح للأجانب بالعمل بها بدون الخوف من الترحيل نهائيًا في المملكة وفرض العقوبات والغرامات الكبيرة، حيث تسعى المملكة إلى توفير الراحة لكافة المتواجدين بها، وفرضت قرار السعودة والتوطين سعيًا وراء توفير فرص عمل للسعوديين الذين يعانون من البطالة بعد زيادة نسبتها في الآونة الأخيرة.

قائمة المهن المسعودة بالمملكة 2021

أصدرت الحكومة السعودية قرارها باقتصار بعض المهن والوظائف على السعوديين وإبعاد المقيمين عن تلك المهن، نظرًا لكثرة الأفراد الخريجيين من السعوديين الباحثين عن عمل، وطالبت من جميع المقيمين وأصحاب الأعمال الإلتزام بتلك القرارات تجنبًا للعديد من الغرامات والعقوبات التي تصل إلى حد إغلاق المنشآت المخالفة وترحيل العمالة منها، وأعلنت أن المهن التي تم سعودتها وحرمان المقيمين من العمل بها هي :

كاتب دوام.

كاتب استقبال عام.

استقبال المرضى.

تقديم وكتابة الشكاوي.

مدير عام شؤون الموظفين.

حارس أمن خاص.

موظف موارد بشرية.

مخلص جمركي.

محاسب.

وغيرها من المهن التي تم إصدار القرارات العاجلة بشأن جعلها خاصة بالسعوديين فقط بعد أن كانت تجمع كافة السعوديين والمقيمين، هدفًا من المملكة في زيادة مشاركة المواطنين في دعم الاقتصاد لبلادهم.

القطاعات المسعودة في السعودية

وفي الوقت ذاته قررت الحكومة السعودية تحديد عدد من القطاعات التي تم اقتصارها على السعوديين فقط دون السماح لأي من الأجانب بالعمل بها، وتلك القطاعات منها :

قطاع الذهب والممعادن.

قطاع السياحة.

قطاع المولات التجارية.

قطاع الاتصالات.

المهن التي تم إلغاء سعودتها

وكانت المملكة قد أعلنت سابقًا قرارها عن سعودة بعض المهن التي كان قد صدر قرار بسعودتها، لحاجتها إلى الوافدين من أجل شغل تلك الوظائف سواء كان من دافع الخبرة أو الحاجة إلى عدد أكبر من المُتاح من المواطنين، ومن تلك المهن :

مندوب المشتريات.

الصيادلة والأطباء.

السائقين.

أمين المخازن.

المهندسين.

المحاسب القانوني.

محاسب الشركات.

بالإضافة إلى عدد من الوظائف الأخرى حيث تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تدعيم المشاركة بين المواطنين والمقيمين لزيادة نهضة المملكة وتدعيم اقتصادها، وفقًا لرؤيتها الجددية 2030 والتي تهدف جديًا إلى زيادة المشاركة الوطنية في كافة الأعمال والقطاعات.