نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا صندوق العقار والمركز للعوائد الممتازة من بنك الخليج الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد بنك الخليج أحد أهم البنوك الاستثمارية في دولة الكويت، وقد سبق وقدمنا صور عدة للتمويل الشخصي الذي يقدمها بنك الخليج لعملاءه من المواطنين الكويتين والمقيمين الغير كويتين، فقد تحدثنا عن التمويل الإسكاني والتمويل الاستهلاكي، وقد تحدثنا أيضا عن أنواع مختلفة من البطاقات الائتمانية ومنها بطاقة فيزا إنفينيت، وذلك بالإضافة إلى الودائع المختلفة التي يقدمها البنك حيث يقدم ودائع ثابتة ووديعة الفوائد الشهرية، أما اليوم سنتناول موضوع أخر وهو الصناديق الاستثمارية التي يقدمها البنك.

الصناديق الاستثمارية المُقدمة من بنك الخليج الكويتي

يقدم بنك الخليج صندوق المركز للعوائد المتميزة وصندوق المركز للعقار وسنتناول أهداف ومزايا تلك الصناديق في كل نوع على حدى، ولكنهم يتفقان في أن كل منهما يستثمر مستخدما عملة الدينار الكويتين بالإضافة إلى أنهما يتفقان مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنهم يختلفان في الإستراتيجية وطبيعة الاستثمار.

صندوق المركز للعوائد الممتازة

يتم التعامل في الصندوق بعملة الدينار الكويتي حيث أن صافي قيمة الأصول هي 4,97046491كما أن الاستحقاق قابل لإعادة التجديد حتى 15 سنة وتتم السيولة بشكل أسبوعي، كما أن تاريخ القيمة هو 2019 / 09 / 26.

هدف وإستراتيجية صندوق المركز للعوائد الممتازة

كل ما يهدف له الصندوق هو إحداث تطوير في رأس المال على المدى الطويل وذلك عبر الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة المدرجة في سوق الكويتي الخاص بالأوراق المالية، أما الإستراتيجية فهي تعتمد على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة والتي تتوافق مع ادارات قوية وتعتد عليها، كما تشارك بنسبة 70 – 80 من استثمارات كبرى الشركات، كما تشارك بنسبة 20 – 30 % في شركات متوسطة الحجم، ويهدف الصندوق إلى التفوق عن طريق اختيار أفضل أسهم النمو والقيمة الجيدة بدلا من دورات السوق.

مزايا صندوق المركز للعوائد الممتازة

يتمتع العميل عند الاستثمار في الصندوق بالفوز بعدة جوائز.

يتكون الصندوق من أسهم كويتية يتم إدارتها بأسلوب نشط.

يتمكن العميل المستثمر بالاكتتاب في وحدات هذا الصندوق واستردادها بصورة أسبوعية.

كل ما يهدف له هذا الصندوق هو تسجيل أداء يفوق أداء مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار.

يبلغ معدل النمو السنوي المركب الذي يحققه 10.2 %، وهذا ما يجعله يُصنف أعلى الصناديق أداءً ضمن فئته من الصناديق.

تستند قراراته الاستثمارية إلى أسس بحثية ومعايير دقيقة.

صندوق العقار

يتم التعامل في الصندوق بعملة الدينار الكويتي حيث أن صافي قيمة الأصول هي 1,33705547كما أن الاستحقاق قابل حتى 5 سنوات، وتتم السيولة كل ستة أشهر، كما أن تاريخ القيمة هو 2019 / 09 / 26.

هدف وإستراتيجية صندوق العقار من بنك الخليج

كل ما يهدف له الصندوق هو تحقيق أرباح سواء كانت نقدية أو رأسمالية بالإضافة إلى دفعها على هيئة دفعات شهرية وذلك عبر الاستثمار في العقارات بدولة الكويت، أما الإستراتيجية فهي تعتمد على استثمار رأسمال الصندوق في تطوير عقارات وشرائها سواء كانت مدرة وغير مدرة للدخل، كما يطمح الصندوق إلى الاستثمار في العقارات التي يمكن اضافة قيمة لها وذلك طبقا لسياسة ومخاطر الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية.

مزايا صندوق العقار