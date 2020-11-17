نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان تسجل 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجّلت لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 62395، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

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