نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديون خطوات التسجيل في تواصل الديوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التواصل مع الديوان الملكي في السعودية يبحث عنها الكثير من المواطنين والوافدين في جميع أرجاء المملكة، ويعمل الديوان الملكي الذي يُعتبر المكتب التنفيذي للملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد من الملفات التي من بينها التواصل بين المؤسسات الحكومية وكل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاستشارية للعلاقات الداخلية والدولية، فضلاً عن تنظيم بروتوكولات الاستقبال، ويكمُن الجانب الأهم بالنسبة للمواطنين هو دور الديوان الملكي في استقبال برقيات المواطنين وتلبية حاجاتهم.

ويستقبل الديوان الملكي السعودي البرقيات التي يُرسلها مواطني المملكة العربية السعودية، مُرفق فيها الخدمة المُراد إنجازها لهم، في إطار مجموعة من الطلبات التي تمثل في طلبات العلاج داخل المملكة وخارجها، فضلاً عن الشكاوى على القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتقديم الشكاوى ضد المسؤولين أو المواطنين.

بوابة تواصل الديوان الملكي

تستقبل بوابة تواصل شكاوى وطلبات المواطنين الموجهة ضد المسؤولين أو المواطنين في إطار تطبيق العدالة، فكل من يرى خللاً في العقيدة أو مصالح الشعب ودولتنا فلنرحب به ويسعدنا ذلك.وكذا فيتم استقبال البرقيات العاجلة أو التي تتضمن أمور عاجلة عبر الاتصالات السعودية، فيما تختلف أنواع البرقيات التي يستقبلها الديوان الملكي ما بين التهنئة التعازي، وطلب العلاج أو إيقاف القصاص في الحق العام، وتقديم الشكاوى، ومبايعة الوالي.

يذكر أنه يتم استقبال الخطاب أو المعروض عبر البريد الممتاز، على أن يتم تلقي طلب واحد في اليوم من المُرسل، فيما يتم الرد على طلبات المساعدة المادية في خلال أربعة أشهر وذلك بعد إرسالها عبر البريد الممتاز واستقبال الديوان الملكي لها، حيث يُخصص الديوان عدد من المنح التي يُمكنك الاستعلام عنها عبر الاتصال بالديوان الملكي، إذ تتنوع المنح ما بين المنح الدراسية والمنح المالية، والتي تُقدم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح الأراضي وأيضًا منح خاصة لشهداء الوطن وجنوده، فيما يتم الرد عبر البريد الممتاز على منح الأراضي خلال ستة أشهر، وذلك من خلال متابعة الاتصال عبر الهاتف بالديوان الملكي.

خطوات التسجيل في تواصل الديوان الملكي

يعتبر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية هو المكتب التنفيذي للملك سلمان بن عبد العزيز بصورة رئيسية، كما يعتبر الديوان الملكي هو الحلقة الأساسية التي تربط بين ملك المملكة العربية السعودية والمؤسسات الحكومية، ويضم الديوان الملكي مكتب مخصص للملك يباشر من خلاله غالبية الأعمال الروتينية الحكومية ومن أهمها المراسم الملكية، وذلك بالإضافة إلى وجود عدد من المكاتب الأخرى في الديوان مكتب الأمن القومي، ومكتب الشؤون الدينية، ومكتب مستشاري السياسة الداخلية للملك إلى جانب مكتب العلاقات الدولية.

وتوجد بعض الخطوات التي يتوّجب على مُرسل البرقية والمُتقدم على طلب إلى الديوان الملكي القيام بها للتسجيل عبر موقع تواصل السعودي الخاص بالديوان الملكي، فإذا كنت ترغب عزيزي القارئ التواصل عبر تلك المنصة فعليك باتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول على بوابة تواصل الديوان الملكي.

ومن ثم القيام بإدخال البيانات الخاصة بك من رقم الهوية، والاسم الأول، واسم الأب واسم الجد.

القيام بملأ البيانات الأخرى التي من بينها اسم العائلة، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

عليك بتأكيد البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ادخل الرمز المرئي أمامك.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

اضغط على كلمة تسجيل.

قم بكتابة كافة المعلومات الخاصة بالطلب المُقدم، إلى جانب إرفاق الأوراق التي تُثبت احتياجك إلى هذا المطلب.

ومن ثم الضغط على إرسال.

أرقام الهاتف للتواصل مع الديوان الملكي

نستوضح من خلال السطور التالية مجموعة من سُبل التواصل مع الديوان الملكي التي يُستقبل البرقيات عبرها:

يتاح التواصل مع الديوان الملكي عبر الاتصال على رقم الهاتف الأرضي 8004000000، وهو رقم مجاني حيث بإمكانك الاتصال به من المملكة العربية السعودية بدون أية تكلفة. كما يُمكنك عزيزي القارئ التواصل عبر الرقم الموحد من خلال الاتصال على رقم الهاتف من خارج المملكة العربية السعودية أو داخلها من خلال الاتصال على الرقم الآتي 920030003 .

فيما إذا واجهتك صعوبات في التواصل مع الديوان الملكي السعودي، فبإمكانك الاتصال لطلب الدعم والمساعدة من فريق الدعم عبر الرقم الموحد التالي 920022220. ملحوظة: يتم استقبال البرقيات في الديوان الملكي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر صباحًا، خلال أيام الأسبوع بدءًا من السبت إلى يوم الجمعة.

عنوان البريد الخاص بالديوان الملكي

يمكن إرسال برقية إلى الديوان الملكي ومراسلته عن طريق إرسالها إلى عنوان بريد الديوان الملكي التالي المملكة العربية السعودية، الهدا، ٧٦٣٦، الرياض ١٢٩١١ على أن يتم كتابة الديوان الملكي في خانة مرسل إلى. وينبغي في أسفل العنوان كتابة إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

يذكر أن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية هو المكتب التنفيذي للملك سلمان بن عبد العزيز بصورة رئيسية، كما يعتبر الديوان الملكي هو الحلقة الأساسية التي تربط بين ملك المملكة العربية السعودية والمؤسسات الحكومية، ويضم الديوان الملكي مكتب مخصص للملك يباشر من خلاله غالبية الأعمال الروتينية الحكومية ومن أهمها المراسم الملكية، وذلك بالإضافة إلى وجود عدد من المكاتب الأخرى في الديوان مكتب الأمن القومي، ومكتب الشؤون الدينية، ومكتب مستشاري السياسة الداخلية للملك إلى جانب مكتب العلاقات الدولية.

الجدير بذكر ايضا بعد أن قمنا بشرح كافة طرق التواصل مع الديوان الملكي أننا قد قمنا بالشرح في مقال سابق كيفية إرسال برقية أو شكوي للديوان الملكي بالبريد حيث كان يجهلها الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة.