نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي الجديدة 2021 … مميزات بطاقة alrajhibank البلاتينية وطرق الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على البطاقة السوداء الراجحي الجديدة 2021 ، وأهم مميزاتها حيث تعد من أهم وأبرز البطاقات الائتمانية التي تعمل على توفير العديد من المميزات والخدمات لمستخدميها بالإضافة إلى الخدمات التمويلية الأخرى التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه، والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف مساعدة العملاء على تلبية الاحتياجات المختلفة، وتأتي البطاقة السوداء أو البطاقة البلاتينيوم ضمن البطاقات التي يوفرها بنك الراجحي للعملاء والتي تقدم مبلغ تمويلي يتم إيداعه في حساب البطاقة، كما يمكن التعرف على استعلام تمويل الراجحي الجديد 2020 وكذلك طريقة الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي من خلال موقعنا ثقفنى ويمكن الاستفادة من بطاقات الرجحي السوداء سواء بالسحب النقدي أو الحصول على المشتريات المختلفة سواء الالكترونية أو المباشرة بطاقة بنك الراجحي السوداء.

شروط الحصول على البطاقة السوداء بنك الراجحي

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على البطاقة البلاتينية السوداء من بنك الراجحي على أن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة والتقديم بصورة الكترونية من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي أو عن طريق التوجه لأحد فروع البنك الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، على ان يتم استيفاء الشروط التالية:

أن يكن للعميل حساب جاري في البنك.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

إرفاق صورة من الإقامة بالنسبة للمقيمين.

خطاب تعريف من جهة العمل.

ملء نموذج البيانات داخل فرع البنك أو من خلال الموقع الالكتروني.

مميزات البطاقة البلاتينية السوداء من بنك الراجحي 2021

يقدم بنك الراجحي من خلال البطاقة السوداء البلاتينية عدد من المميزات وأبرزها حصول البنك على نسبة 1% فقط كربح بشكل شهري عند تقسيط مستحقات البطاقة، ويمكنك معرفه باقي انواع بطاقات الراجحي الائتمانية بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى التالي:

السحب النقدي حتى 30% من الحد الائتماني للبطاقة.

إمكانية سداد 5% من المبلغ كحد أدن بصورة شهرية.

الاستمتاع بخدمة دراجون باس التي تمكن العميل من الدخول المجاني إلى 225 صالة انتظار.

يتم الاشتراك بصورة مباشرة في برنامج مكافأة الذي يقدم النقاط مع كافة عمليات الشراء بواقع نقطة في حالة الشراء المحلي ونقطتين في حالة الشراء الدولي.

كما يمكنكم الحصول على بطاقات لأفراد الاسرة لمشاركة صاحب البطاقة في نفس الحد الائتماني.

خصومات متنوعه لحاملي البطاقة.

كما يمكن الاستمتاع بخدمة kiwi collection ومنها يمكن الحصول على إفطار مجاني وكذلك على قسيمة شراء بقيمة 25 دولار من الطعام والشراب، في الفنادق في مختلف دول العالم.

البطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد من خلال الصراف الآلي

يمكن معرفة الرصيد الموجود في بطاقة الراجحي البلاتينية السوداء عبر جهاز الصراف الآلي الخاص ببنك الراجحي كما يلي:-

الذهاب الي جهاز صراف آلي تابع لبنك الراجحي.

إدخال الفيزا في مكانها.

كتابة رقم بطاقة الفيزا الخاصة بك ثم كتابة الرقم الشخصي الموجود في الفيزا.

اخيراً النقر على ايقونة الاستعلام عن الرصيد.

هنا ستظهر قيمة الرصيد الموجود بالفعل في الفيزا على شاشة الصراف الالي.

هذا وقد قدمنا اليكم مميزات البطاقة البلاتينية السوداء من بنك الراجحي 2021 التى يقدمها مصرف الراجحي فى السعودية لعملائه المشتركين فيها و شروط الحصول عليها.