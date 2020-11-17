نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التعاقد على برنامج الكفاءات للخبرة أربع سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التعاقد على برنامج الكفاءات للخبرة أربع سنوات، مجلس الوزراء قام بتوضيح أنه تم العمل على تعديل جميع قواعد التعاقد وتتضمن عقد العمل الذي يتعلق ببرنامج الكفاءات المتميزة وقامت بتوضيح كافة التعديلات التي تم تعديلها في برنامج الكفاءات المميزة وسوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

تعديل عقود برنامج الكفاءات المتميزة

يتضمن تعديل قواعد التقاعد على برنامج الكفاءات الخاص ببرنامج الكفاءات المتميز الذي تم إصداره من قبل مجلس الوزراء وتحديد بعض القواعد الجديدة وهي كالآتي:

أو لا ينبغي ألا تقل الخبرة عن أربع سنوات بعد درجة البكالوريوس أو يمكن أن يتم استثنائها إذا كان لديه مؤهل أكبر من ذلك.

تم العمل على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي تتضمن أن تكون مدة العقد لا تتعدى الثلاث سنوات ويتم تجديد العقد مرة أخرى بعد موافقة الطرفين ويمكن لأي أحد منهما أن يقوم بإنهاء العقد أو عدم تجديده بعد أن ينتهي ولكن ينبغي إعطاء إشعار قبلها بمده لا تقل عن 90 يوما من موعد انتهاء العقد.

أما بالنسبة لتعديل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة التي تتعلق ب نموذج العقد أنه يتم منح الطرف الأول إذا رأي هذا الأمر المناسب إمكانيات عدم تجديد العقد، ولكن ألا تزيد النسبة عن 10% من الأجر الأساسي ولكن ينبغي ألا يقل في تقويم الأداء عن جيد.

أما في الفقرة الأخيرة من التعديل في المادة التاسعة عند عدم التزام أي من الطرفين بالمدة ينبغي أن يقوم بتقديم إشعار محدد قبل أن ينتهي العقد عندما لا يريد أن يقوم بتجديده، وبالتالي يتسبب في دفع تعويض للغير الملتزم أجر 60 يوما وذلك بناء على المادة الخامسة عشر من العقد.