” دوت الخليج ” تُطلقُ ملحقها الإلكتروني الخاص عن الخطاب الملكي وحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – مع نماذج لأعمال إعلامي المستقبل

أطلقت ” دوت الخليج ” اليوم ملحقها الإلكتروني الخاص عن الخطاب الملكي وحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – مع نماذج لأعمال إعلامي المستقبل وذلك بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والإعلاميين والمحررين وكذلك بمشاركة طلاب وطالبات قسم الإعلام من جامعات مختلفة … إليكم صفحات العدد و نستقبل مشاركتكم ومقالاتكم على الإيميل الخاص بالملاحق الإلكترونية biladi.sa.tm.com أو رقم جوال واتس 0569438395 , وذلك في زوايتها الرأي والرأي الآخر ومبدعو بلادي والأقسام الأخرى . .. قراءة ماتعة نتمناها لكم … دوت الخليج تطلق ملحقا الالكتروني الخاص بالخطاب الملكي وحديث ولي العهد https://anyflip.com/zyjvi/xext/ كان معكم من التعليق الصوتي

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