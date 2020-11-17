نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تسجل 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 301604 حالة إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 82 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4932، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 247594.

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