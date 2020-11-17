نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول فى برنامج إيجار لتقديم طلب دعم للمتعثرين مالياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول فى برنامج إيجار، للإستفادة القصوي من الدعم المقدم للمواطنيين الغير قادرين على سداد أجرة المسكن، حيث حدد برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان أن البرنامج يدعم الإيجار السكني فقط وتتعدد مصادر تمويل البرنامج من قبل الحكومة السعودية والأوقاف والتبرعات بالإضافة إلى عوائد شبكة إيجار، وأوضح البرنامج أنه لا يتم التعامل مع المواطن المستفيد بطريقة مباشرة، بل تتم المعاملة بشكل إلكتروني من خلال وزارة العدل والبث فيها عبر القاضي، لذا نوضح إليكم عبر هذه الفقرات آلية تسجيل الدخول فى برنامج إيجار والشروط والعلاقة التعاقدية بين المواطن والمستأجر.

تسجيل دخول فى برنامج إيجار

منصة إيجار تلك الشبكة الإلكترونية التابعة إلى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، الذى تم انطلاقه فى فبراير 2018م حيث يعد برنامج إيجار سند قانوني يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين أطراف العقد من خلال توثيق العقود وتقليل نزاعات أطراف التعاقد، بالإضافة مبادرة دعم إيجار التى تهدف إلى المساعدة المالية للمواطنين الغير قادرين على سداد أجرة المسكن بشرط أن تتوافق عليهم الشروط والمعايير التى حددتها برنامج إيجار.

رابط برنامج إيجار تسجيل دخول

يتمكن المواطنين من الدخول إلى منصة إيجار وتسجيل البيانات وتقديم الطلب عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط شبكة إيجار. تسجيل إسم المستخدم أو البريد الإلكتروني. تسجيل كلمة المرور. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على تسجيل الدخول.

شروط دعم إيجار المتعثرين مالياً

هو برنامج يهدف إلى مساعدة المواطنين السعوديين الغير قادرين على سداد المستحقات المالية الخاصة بالمسكن لظروف طارئة مثل (أسرة المريض، أسرة السجين، أسرة المتوفي، الأسر الفقيرة فيما وضع برنامج إيجار العديد من الشروط والضوابط للإستفادة من مبادرة دعم إيجار وجاء من أهم تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون المستفيد موثق العقد السكني للإستفادة من برنامج إيجار.

يجب أن يكون المستفيد من الأسر الفقيرة أو التى شملها البرنامج مثل أسرة المتوفي والمريض السجين.

صدور قرار من قاضي التنفيذ بحق المستفيد.

شبكة إيجار

هى شبكة تنظم العلاقة بين جميع العاملين فى القطاعات السكنية والعقارية وتحدد الالتزامات والواجبات لكل فئة من خلال عقد الإيجار الالكتروني والذى شملهم العملية الإيجارية وهو التالي: