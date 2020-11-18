نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت موريتانيا 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7994

إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.