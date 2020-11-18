نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اقامة من ابشر .. التأكد من صلاحية الاقامة الكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك كثيرًا من المقيمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة يبحثوا عن كيفية التأكد من صلاحية الاقامة حيث يبحث كثيرًا منهم عن موعد تجديد الإقامة الخاص بهم، لكي لا يؤذي نفسه بالتساؤل القانوني لانتهاء صلاحيتها، فكل ما عليك معرفة الطريقة الصحيحة للتأكد من صلاحية الإقامة، ومعرفة العنوان الذي يجب الذهاب إليه، أو البريد الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم تعرض الوافد لانتهاء مدة صلاحية الإقامة، فيؤدي ذلك إلى فصله من وظيفته، وترحيله إلى بلاده، ويمكن تغريمه بدفع قيمة الإقامة المخالفة، ويمكنكم الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي وطباعتها والآن نتابع معكم عن كيفية التاكد من صلاحية الاقامة من خلال هذا التقرير.

كيفية التاكد من صلاحية الاقامة

يمكن كيفية التاكد من صلاحية الاقامه من خلال وزارة الداخلية، ويمكنك أيضًا معرفة في أي وقت تنتهي فترة الإقامة الخاصة بالعاملين العرب والأجانب على أرض السعودية، والهدف من معرفة موقع إنتهاء الإقامة، ليستطيع المقيمين في المملكة العربية السعودية من خروجهم وعودتهم، ومعرفة كل التفاصيل عن موعد إنتهاء إقامتهم، حتى يتمكنوا من تجديد مدتهم.

تجديد الإقامة في السعودية

في حالة انتهاء الإقامة الخاصة بك في المملكة العربية السعودية الشقيقة، فلابد من التواصل مع الكفيل المسؤول عن العمل على تجديد الإقامة الخاص بك، يمكن تجديد الإقامة الخاص بك بشكلٍ إلكتروني، عن طريق الخطوات الآتية

الدخول على منصة ابشر الالكترونية.

الدخول أبشر أعمال وذلك لمتابعة التاكد من صلاحية الاقامة الككترونياً.

تسجيل حسابك عن طريق ادخال رقم الهوية، ثم تسجيل كلمة المرور.

يتم ظهور قائمة فيها شروط التجديد، اضغط على موافقة، ثم إنتقل إلى الصفحة التالية.

في هذه الصفحة ستجد كل ما تحتاجه من معلومات عن الإقامة وتجديدها.

شروط تجديد الاقامة إلكترونياً

الشروط الواجب توافرها عن كيفية التاكد من صلاحية الاقامة تم وضعها من خلال الإدارة العامة للجوازات.

العمل على سريان مفعول جواز السفر لمدة لا تقل عن ست شهور.

العمل على تسديد كل المخالفات المرورية المطلوبة منه.

العمل على سداد الرسوم لتجديد الإقامة إلكترونيًا

لا يمكن تسجيل أي شخص على الإقامة قد تخطى 21 عامًا.

الإقامة في الأراضي السعودية الشقيقة.

لابد من التزام المقيم بالحضور إلى عمله.

رسوم تجديد الإقامة 2020

حددت الإدارة العامة للجوازات الرسوم الخاصة عن كيفية التاكد من صلاحية الاقامة للعام الحالي على النحو الآتي:

تتحدد تكلفة رسوم التجديد الخاصة بإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية 500 ريالًا سعودي.

تتحدد تكلفة رسوم التجديد الخاصة بإقامة الأفراد العاملين ب 650 ريالًا سعودي.

تتحدد تكلفة رسوم التجديد الخاصة بإقامة المرافقين، أو المواليد، أو أي تابع من خارج المملكة العربية السعودية الشقيقة ب 2000 ريالًا سعودي.

تتحدد تكلفة رسوم التجديد في إقامة العمالة الوافدة لتغيير المهنة ب 1000 ريالًا سعودي في كل مرة.

غرامة تأخير تجديد الإقامة

هي واحدة من الغرامات المالية التي تفرضها المملكة العربية السعودية الشقيقة بشكلٍ فوري في حالة إذا تعدى العميل فترة إقامته على حسب الجهات المتفق معها على ذلك.

وغرامات تجديد الاقامة هي

تكلفة الغرامة المالية للمرة الأولى هي 500 ريالًا سعودي.

تكلفة الغرامة المالية للمرة الثانية هي 1000 ريالًا سعودي.

إذا تكرر التأخير للمرة الثالثة فيتم الحبس أو الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة

ادخل على بوابة أبشر في شبكة النت.

سجل الدخول على الاسم والهوية والرقم السري.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختار أيقونة الجوازات.

الضغط على تجديد الإقامة.

ادخل على تسديد الرسوم من خلال كلمة سداد.

وأخيرًا لابد أن تتابع عن كيفية التاكد من تجديد الاقامة بإستمرار، لكي لا تتعرض للغرامة، أو الحبس، أو ترحيلك خارج المملكة العربية السعودية، والتأكد من تجديد الإقامة بصورةٍ مستمرةٍ، وإن أردت معرفة كيفية التاكد من تجديد الاقامة ما عليك فعله هو قراءة المقال، ستحصل على كل ما تريد معرفته من كيفية تجديد الإقامة عبر الإنترنت، رسوم تجديد الإقامة، شروط تجديد الاقامة.