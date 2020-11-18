ما الفرق بين الدوخة والدوار ؟

دوت الخليج / سلوى البلادي.

الدوخة :

غثيان بسيط ، لا يوجد طنين أو وشوشة بالأذن.

السبب :

فقر الدم ، نقص السكر ، ضربة برد ، خلل في ضربات القلب ، عدم وصول دم كافي للدماغ ،إمرأة تحمل للمرة الأولى ، إنخفاض الضغط بعد القيام أو الجلوس فجأة.

الدوار :

غثيان و إستفراغ ، يوجد طنين و وشوشة بالأذن.

السبب :

تكون المشكلة بالأذن الداخلية بسبب إلتهاب فيروسي أو بسبب دوار الانتيابية الوضعية الحميد (BPPV) والذي يحدث بسبب تراكم الكلس في الأذن الداخلية.