دوت الخليج / سلوى البلادي. تحدث في المناطق اللي فيها تروية دموية ضعيفة مثل الاصابع والأنف والأذن . الأعراض : تبدأ بإحساس بالتنمل والوخز ثم يتغير لون الجلد إلى الأبيض ويكون قاسي و شاحب ثم يفقد الإحساس بسبب انقباض الأوعية الدموية . إذا إستمر التعرض للبرد يحدث تورم في الخلايا ويتغير لون الجلد إلى الأزرق ثم أحمر ثم تتجلط كريات الدم الحمراء وصفائح الدم ويرتفع الضغط الموضعي في المنطقة المصابة مسبب فقاعات وألم وحكة . العلاج : غمر الأطراف المصابة بماء دافئ لمدة 15-30 دقيقة.

عمل كمادات.

تدفئة الأطراف بجوارب وقفازات قطنية.

استخدم ال Trental قرص 3 مرات في اليوم هذا الدواء يحتوي على Pentoxifylline بحيث يعمل على تغير شكل خلايا الدم الحمراء مما يجعلها تمر بسهولة في الشعيرات الدموية الضيقة فيسهل جريان الدم في الجسم وتخفيف الإِحساس بوخزٍ و تَخدير الأطراف بسبب البرد.

إستخدم كريم Hemoclar في حالة وجود تورم و فقاعات.

إستخدم أقراص Fexon للحكة والأحمرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضة البرد أو قرصة الصقيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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