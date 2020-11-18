دوت الخليج / سلوى البلادي.
بعض دروس الحياة قاسية جداً نستوعبها بعد أن نكون قد خسرنا الجزء الأجمل والأكبر من العمر والصحة.
الحياةُ مواقف وتجارب ، فيها شهد النحل وسموم العقارب ، وفيها شهامة غريبٍ، وخذلان أقارب.
هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد.
وهناك علاقات توقعنا منها الكثير ووجدنا منها القليل.
هناك دروس لم تكن بالحسبان لكنها علمتنا الإنتباه .
وهناك مواقف تُجبرك أن تضع حاجز لمن كان قريباً منك.
فمن أكرمك أكرمه، ومن أستهان بك أكرم نفسك عنه.
وأما مَن أشترى خاطِرنا ولو بشقِ تمرة أشترينا له الدُنيا وما فيها.
الحياة ستجبرك يوما أن تقابل بشرا على هيئة دروس.
الحياة دروس لمن يفهمها ..
بعض الذكريات وإن كانت مؤلمة فإنها دروس في الحياة.
كن قوياً بذاتك، تماسك جيداً حتى لو تخلى عنك بعض من كنت لهم يوماً سنداً وخسرت لأجلهم الكثير الكثير وبدون تحميلهم أية منّة أو جميلة.
دروس الحياة في بعض الأحيان لا نستوعبها إلا بعد شعورنا بألمها من شدة مفاجآتها وقسوتها و خذلانها.
فهناك دروس في الحياة تعلمتها:
- لا أحد يستطيع أن يغضبك أو يحزنك أو يحبطك بدون إذنك.
- لا تفقد الأمل أبداً.
- لا تعطي الحاقدين والحاسدين مجالاً في حياتك.
- النتفاءل بحدوث أشياء سعيدة، وأخبار جميلة، ومستقبل أفضل، فالثقة بالله تجلب كل ما لم يكن بالحسبان حتى ولو كانت المعطيات “كلها ضدك” فالبحر أمام موسى، والعدو خلفه ومع ذلك قال : “كلا إن معي ربي سيهدين”.
- في اللحظة التي تشعر فيها أن كل شيء يعاكس رغباتك تذكر قوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.
- من اجمل لحظات السعادة حين تحقق أشياء يعتقد الناس أنك لا تستطيع تحقيقها.
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