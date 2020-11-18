‏أهازيج حلم ‏الكاتبة / فاطمة روزي

‏في تمام الحنين سأخيط من نسيج ميلاد الحب عناقٌ يدثرني، حينها أنمنم من فصول الهيام نبيذ عشقٍ، أرتدي حكاية حاؤك وباؤك بلحن المواعيد، أقمتُ في خريطة ضلوعك وطن ملائكي، لأكون معطفك أُذيب المدى ..

‏أحبوا على صراط الوله أخلع السكون، أفتح أبواب جنان روحك، فأصنع عطري من أنفاس عطفك المخملية، أُواري ثغرك، وأتخذتُ من قلبك مكاناً قصياً، أهندم شهدي، لتخبئ كأس رحيقي في رئتيك ..

‏تسلقتُ سلالم الدفء الغرامية، يحفني همسك، يقودني قيثارة صوتك الندية، انتظرتُ برهةً، ففُتحتُ نوافذ عرشك الشجية، بحثتُ عنك، حتى وصلت لسدرة نبضك، تنهدتُ بعمقٍ، ثم استلقيتُ على أريكة فؤادك ..

‏أنا ونبضي، ننهض مبكراً على ميقات مضغتك، يقبلنا الخشوع، نتوضأ من زلال عينيك الهائمة، نصلي بقربك، ثم نتلوا عقيدة الوفاء الأزلية، ننفث ثلاثاً، نتهجد بإسمك على ميثاقٍ مكين، أهازيج حلمٍ، فينطفئ محراب مدينتنا المقدسة ..

‏همسة :

‏تلاشت الأحلام .. بزمن الأوهام ..