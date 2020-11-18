عروض extra السعودية اليوم تخفيضات اكسترا حتى 50% جوالات وإلكترونيات

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عمر شويل - جدة عروض extra السعودية اليوم تُطرح من خلال متجر اكسترا الإلكتروني الذي يوفر خصومات وتخفيضات على منتجات كثيرة، فتتمثل في عروض لابتوب اكسترا بأنواع كثيرة، وبأنظمة كثيرة، كما أنها تعرض بأسعار مختلفة بحيث تتناسب مع جميع الفئات، كما أنه هناك عروض اكسترا للجوالات والتي تشمل الجوالات الذكية الحديثة، والتي طُرحت هذا العام على وجه الخصوص، فهناك عروض جوالات هواوي من اكسترا وهناك عروض جوالات اكسترا سامسونج، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة، مثل الغسالات أو الشاشات الذكية.

عروض extra السعودية اليوم

من متجر اكسترا أن مؤهل إلى الحصول على خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات، وكذلك يمكن الحصول على المنتجات بالتقسيط، من خلال تقسيط اكسترا، ومن أهم العروض المميزة التي طُرحت اليوم:

احصل على غسالة إل جي للصحون، والمميزة بتسع برامج، ومتوفرة باللون الأبيض، احصل عليها بخصم يصل إلى 39%، بسعر 2699 ريال سعودي.

كما أنه هناك هواوي واي 9 إي المميز، باللون الوردي، ومساحة تصل إلى 128 جيجا بايت، متوفر بسعر 1099 ريال سعودي.

كما أن هناك هايبر غسالة تعبئة أمامية، بسعر يصل إلى 1199 ريال سعودي، احصل عليها بخصم 31%، ومميزات مختلفة، حيث أنها 7 كيلو، وتقوم ب 1200 دور في الدقيقة الواحدة، ومتوفرة من خلال اكسترا أون لاين باللون الأبيض.

عروض اكسترا للجوالات اليوم

ومتاح مجموعة من العروض على الهواتف الذكية اليوم من متجر اكسترا، منها:

عروض على هاتف سامسونج جالاكسي إيه 51، بسعة التخزين التي تصل إلى 128 جيجا بايت، متوفر منه اللون الأزرق، وخصم يصل إلى 17% احصل عليه بسعر 999 ريال سعودي.

كما أن هناك اكسترا جوالات هواوي مايت 30 برو بلونها الفضي الأنيق، يمكن الحصول عليه بسعر يصل إلى 2699 ريال سعودي، وسعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت.

عروض اكسترا غسالات

كما أن هناك عروض اليوم وخصومات تصل إلى 40% على غسالات وثلاجات اكسترا، فاحصل على إل جي مجفف ملابس بسعر يصل إلى 4199 ريال سعودي، خصم يصل إلى 40%.