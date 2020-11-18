نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، بمقتل 3 عسكريين سوريين بغارة صاروخية إسرائيلية على جنوب دمشق.
و نقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصدر عسكري سوري، قوله إنه حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقد اسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.