مستمعينا …. صباحكم سكر
يهلّ علينا الصباح وكلّه حب وأمل ونبدأ يومنا بكل حيويّة ونشاط وعزيمة قوية، أملين من الله التوفيق والنجاح في يومنا، وما أجمل إشراقة الشمس الصباحية تبثُ فينا أمل جديد
صباح الخير ويوم جميل
الحياة هي ليس العيش في الماضي، وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي الوقت الحاضر ولذلك عش يومك بها وأحببها، وأظهر قدرتك لأي شيء ترغب في تحقيقه،
صباح الخير والعزيمة
هنالك خياران في كل صباح، أكمل نومك واستغرق بأحلامك أو استيقظ وتابع أحلامك. الخيار لك.
صباح الخير والعزيمة
هنالك خياران في كل صباح، أكمل نومك واستغرق بأحلامك أو استيقظ وتابع أحلامك.
صبًاحا محملاً بأريج النرجس والجووري.. صباح الشوق محمل بربى نسيم الصباح.. صباح معطر بأجمل ماتتعطر به الأنفاس.
—————————————————
بودكاست بلادي – أسماء هلال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباح الشوق محمل بربى نسيم الصباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.