مستمعينا …. صباحكم سكر

يهلّ علينا الصباح وكلّه حب وأمل ونبدأ يومنا بكل حيويّة ونشاط وعزيمة قوية، أملين من الله التوفيق والنجاح في يومنا، وما أجمل إشراقة الشمس الصباحية تبثُ فينا أمل جديد

صباح الخير ويوم جميل

الحياة هي ليس العيش في الماضي، وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي الوقت الحاضر ولذلك عش يومك بها وأحببها، وأظهر قدرتك لأي شيء ترغب في تحقيقه،

صباح الخير والعزيمة

هنالك خياران في كل صباح، أكمل نومك واستغرق بأحلامك أو استيقظ وتابع أحلامك. الخيار لك.

صباح الخير والعزيمة

هنالك خياران في كل صباح، أكمل نومك واستغرق بأحلامك أو استيقظ وتابع أحلامك.

صبًاحا محملاً بأريج النرجس والجووري.. صباح الشوق محمل بربى نسيم الصباح.. صباح معطر بأجمل ماتتعطر به الأنفاس.

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بودكاست بلادي – أسماء هلال