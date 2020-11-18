تمويل أرزاق الشخصي للسعوديين 1442 لدى البنك السعودي للاستثمار

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عمر شويل - جدة تمويل أرزاق للسعوديين من البنك السعودي للاستثمار هو قرض شخصي مميز للمواطنين عبر السلع المحلية، يأتي من ضمن مجموعة القروض والبرامج التمويلية التي تسمي تمويل الأصالة الشخصي والتابعة للبنك السعودي للاستثمار، والتي تتضمن تمويل مرابحة الأسهم، تمويل مرابحة السيارات، برنامج إعادة التمويل وتحويل المديونية، وبرنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين والمقيمين، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم الشروط والمستندات اللازمة للحصول على قرض أرزاق لدى البنك السعودي للاستثمار.

تمويل أرزاق الشخصي للسعوديين

يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل أرزاق الشخصي بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل، ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ التمويل مليون ونصف ريال سعودي، بينما يبلغ الحد الأدنى لمبلغ القرض 50 ألف ريال سعودي، القرض متاح بدون كفيل وبدون ضمانات ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول على مبلغ التمويل في نفس يوم طلب القرض في حالة استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

مميزات قرض أرزاق من البنك السعودي للاستثمار

يقدم البنك السعودي الفرنسي العديد من المميزات والمواصفات الرائعة من خلال تمويل أرزاق الشخصي للسعوديين، حيث يمنح هذا المنتج التمويلي للعميل السعودي المميزات التالية:

يتيح البنك للعميل إمكانية إعادة التمويل بعد سداد نسبة محددة من أقساط القرض، كما يتيح إمكانية طلب تمويل إضافي في حالة زيادة راتب العميل.

يوفر البنك تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

القرض متوفر بدون كفيل أو ضمانات، مع أقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

يحصل العميل في حالة الموافقة على طلب تمويل أرزاق الشخصي على دفتر شيكات مجاني.

على دفتر شيكات مجاني. يحصل العميل أيضا على بطاقة صراف آلي مجانية، وحساب راتب لدى البنك السعودي للاستثمار بدون حد أدنى للرصيد.

يحصل العمل على جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل خدمة فلكس كول وفلكس كليك وخدمة الهاتف المصرفي، بالاضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية فلكس تاتش.

شروط الحصول على تمويل أرزاق

اشترط البنك السعودي الفرنسي عدد من المتطلبات والمعايير للموفقة على طلب قرض أرزاق الشخصي وهي:

تمويل أرزاق الشخصي متوفر للسعوديين فقط. يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام وألا يتجاوز عمره 60 عام. يجب أن يكون من منسوبي إحدى الجهات المعتمدة من قبل البنك السعودي للاستثمار. يجب ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن شهر على الأقل بالنسبة لمنسوبي القطاع الحكومي. يجب ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن ثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة لمنسوبي القطاع الخاص. يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد.

الوثائق المطلوبة للحصول على القرض

يطلب البنك من العميل عدد من المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب القرض وهي:

تعبئة نموذج طلب تمويل أرزاق الشخصي للسعوديين لدى البنك السعودي للاستثمار.

لدى البنك السعودي للاستثمار. إحضار خطاب تعريف شامل من جهة العمل يتضمن تفاصيل الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ الالتحاق بالوظيفة

إحضار خطاب تحويل بالراتب الشهري للعميل معتمد من جهة العمل وموجه إلى البنك السعودي للاستثمار.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل سارية المفعول.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج تمويل أرزاق الشخصي للسعوديين ، والذي يتيحه البنك السعودي للاستثمار مع عدد من الشروط والمتطلبات البسيطة التي تناسب كل الفئات، وكذلك مجموعة من المزايا الإضافية والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك للحاصلين على تمويل أرزاق.