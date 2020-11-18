نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط اكسترا الميسرة بدون كفيل ولا تحويل الراتب للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض برنامج تقسيط اكسترا الميسرة من أهم القروض في الوقت الحالي حيث يتزايد البحث على العروض المقدمة في الجمعة البيضة ومن أكثر الشركات السعودية شركة المتحدة للخدمات المالية من خلال تسهيل اكسترا التي تقدم المزيد من العروض بأقساط شهرية ميسرة على التمويل وعلى شراء الأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات لخدمة السعوديين والمقميمن أيضاً داخل المملكة ويتميز التمويل من برنامج تقسيط اكسترا بأنه تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة وميسرة تصل من أربعة وعشرون شهراً إلى ستة وثلاثون شهراً وأتاح في تلك الأيام برنامج تسهيل للتمويل بالمملكة التقديم عبر الإنترنت بدون الذهاب للشركة عن طريق رابط التقديم على التمويل بالتقسيط الميسر داخل أراضي المملكة العربية السعودية مزايا تقسيط اكسترا الميسرة لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية تقسيط اكسترا تمويل شخصي إسلامي

يعطي البرنامج للعملاء ضعف الراتب الشهري عند الموافقة على الطلب

أسرع تمويل شخصي كاش من الشركة المتحدة للخدمات المالية بموافقة سريعة وفورية

يمنح تقسيط اكسترا تمويل بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بالشركة

تقسيط اكسترا يعطي للعملاء فترات ميسرة من 24 شهراً إلى 36 شهراً للمواطن السعودي والمقيم

قرض برنامج تقسيط اكسترا يصل بحد أقصى 30 ألف ريال سعودي شروط واحكام تقسيط اكسترا الميسرة لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية للقطاع الحكومي والخاص لكي يتم قبول القرض لابد أن يكون عمر المتقدم من 21 سنة إلى 25 سنة

للقطاع الحكومي والخاص لابد أن يكون الدخل 12,000 ريال سعودي ويبدأ العمر من 25 عام إلى 60 عام

للقطاع الحكومي والخاص برنامج تقسيط اكسترا يطلب من العملاء خدمة عمل 3 شهور للسعوديين وسنة للمقيمين فأكثر

شرط أساسي لقبول أي قرض من برنامج تقسيط اكسترا أن لا يقل الدخل عن خمسة ألف ريال سعودي

يتطلب التمويل مدة خدمة عمل ثلاثة شهور على الأقل للمواطنين السعوديين وسنة كاملة عمل لغير السعوديين للقطاع الخاص والحكومي

يتطلب البرنامج أن لا يزيد عمر المتقاعديين عن 70 عام

التمويل للقطاع العسكري يجب أن لا يقل الدخل عن عشر ألف ريال سعودي

يطلب من القطاع العسكري برنامج تقسيط اكسترا أن يكون العمر من 25 سنة إلى 50 سنة

يتطلب من القطاع العسكري خدمة عمل 3 شهور مستندات الحصول على تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من تقسيط اكسترا بالسعودية المستندات المطلوبة للموافقة الهوية الوطنية للسعوديين وصورة الجواز للمقيمين من الجنسيات الأخرى وتعريف الراتب الشهري لدى شركة المتحدة للخدمات المالية

توفير كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر على الأقل للموافقة على التمويل المطلوب رابط الحصول على برنامج تقسيط اكسترا للتمويل لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية للحصول على برنامج تقسيط اكسترا عليك الدخول على الموقع الرسمي التابع إلى شركة المتحدة للخدمات المالية في السعودية

قم بتسجيل الدخول على الموقع من أجل تقديم طلب التمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب

الضغط على تقديم الطلب الآن ثم أختيار الغرض من التمويل سواء كان التمويل الشخصي أو مبيعات بالتقسيط أو عروض ترويجية وغيرها

تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وتحديد مبلغ التمويل بحد أقصي 30 ألف ريال سعودي

إرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتمويل

يصل لك الرد بعد ذلك عند تطبيق الشروط والاحكام المطلوبة

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