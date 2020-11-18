بلاك بورد جامعة الأميرة نوره Blackboard تسجيل الدخول باسم المستخدم  وكلمة المرور

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عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة الأميرة نوره هو نظام تفاعلي تقوم جامعة نوره بنت عبد الرحمن يمنحه الطلبة والطالبات الخاصة بها، وفي ذلك المقال سوف نقدم لكم جميع ما يحتاجونه بخصوص نظام بلاك بورد جامعة نوره حيث المقصود به، وأيضاً الطريقة التي من خلالها تستطيع أن تصل لمقرراتك الدراسية، والطريقة التي عن طريقها يتم تسجيل الدخول الى البلاك بورد للفصول الافتراضية، كل ذلك سنرفقه لكم بالتفصيل.

البلاك بورد جامعة نورة

إن البلاك بورد جامعة نورة يعني الفصول التعليمية التي عن طريقها يتم عقد اللقاءات التعليمية الإلكترونية، ويعد بلاك بورد من ضمن نظام الدراسة الإلكترونية والذي يُمَكِن للمدرس أن يتلقى مع الطلاب في الاجتماعات أو جلسات النقاش بأي مكان وبأي وقت يريدونه، كذلك يستطيعوا أن يقوموا بالرجوع لتلك الجلسات بعد أن تُعقد بأي وقت آخر.

تسجيل دخول بلاك بورد جامعة الاميرة نورة

توجد جملة من الخطوات التي ينبغي القيام بها حتى يتم وصول الطالبات لمقرراتهم الدراسية المتوفرة في نظام بلاك بورد جامعة نورة والتي تكون:

الانتقال إلى رابط بلاك بورد جامعة نورة من خلال الرابط التالي https://lms.pnu.edu.sa ومتابعة خطوات التسجيل.

تسجيل دخولك لنظام البلاد بورد جامعة الاميرة نوره بواسطة كتابة كلمة السر واسم المستخدم.

الدخول على “المقررات الدراسية” التي توجد في يسار الصفحة الأساسية “الرئيسية”.

البحث عن المقرر الدراسي الذي تريده، وتستطيع أن تقوم بعرض القائمة الخاصة بذلك المقرر التي تشتمل على ملفات المحتوى الخاص بذلك المقرر.

طريقة تسجيل دخول الفصول الافتراضية

الآن يستطيع الطالبات أن يصلوا للفصول الافتراضية التي يقوم بعدها الأساتذة في الجامعة حتى يتم بدء حلقات للمناقشة أو تأدية جلسات للمراجعة، وحتى تقومي بالدخول لهذه الفصول عن طريق بلاك بورد جامعة نوره عليكِ أن تقومي بالسير على الإجراءات الآتية: