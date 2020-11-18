شروط وطريقة التقديم على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1442

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عمر شويل - جدة تقوم المملكة بتقديم قرض للمواطنين الغير قادرين على العمل أو لا يستطيعون الحصول على وظيفة جيدة تتناسب مع خبراتهم لمواجهة احتياجاهم الأساسية بالنسبة للفرد أو الأسرة وكذلك يمكن أن يحصل علية محدود الدخل او من يريد تحسين دخلة الشهرى التقديم على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية.

ويعد قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية من اهم الخدمات والقروض التي تقدمها المملكة حيث انه له اثر إيجابي على المواطنين السعوديين ويخدم هذا القرض العديد من الفئات التي تريد الحصول على الدعم.

أهداف قرض نفاذ التمويلي من بنك التنمية

وكان بنك التنمية الاجتماعية، قد أوضح أن نفاذ هو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي في مجالات الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي، وأهداف هذا التمويل هي:

تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

رفع جودة حياة المواطن السعودي.

توفير دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

الحد من الائتمان غير الرسمي.

خفض نسبة البطالة.

شروط قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1442

وأكد السؤول في بنك التنمية الاجتماعية أن الهدف من المنتج هو تمويل المواطنين والمواطنات القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية، أو الذين يرغبون في زيادة دخلهم الشهري ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة. مشيرًا إلى أن التمويل الذي يحصل عليه المستفيد من منتج “نفاذ” قد يصل إلى 150 ألف ريال، وذلك عند الرغبة في العمل في مجال النقل التشاركي على سبيل المثال.

وتأتي الشروط كتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الايقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. أن لا تزيد مدة التمويل عن خمس سنوات. أن يقدم الضمانات التي يطلبها البنك. أن يكون مومن على المركبات إذا كان التمويل موجه لذلك. أن يتم تسديد الإقساط في موعدها المحدد دون تأخير. ألا يكون قد حصل مسبقا على تمويل من البنك ومازال يسدد أقساطه. عدم وجود ديون بسبب قروض اخري. يشترط تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

طريقة التقديم على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك.

أدخال رقم الهوية.

أدخال العنوان الوطني للمتقدم .

أدخال رقم الأبيان الحساب المصرفي .

أدخال رقم الهاتف.

تقديم شهادة العمل الحر.

تقديم رخصة القيادة في الأمور التي تتطلب ذلك.

الفئات المستفيدة من القرض

الموظفين بدخل 10 ألاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية.

الموظفين بدخل 5 آلاف ريال وأقل لمسار النقل التشاركي.

العاطلين عن العمل وبدون راتب شهرى .

أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة.

والجدير بالذكر أن هذا القرض يعد من اهم القروض المتاحة من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين لتسهيل معايشتهم ومواجهة الحياه ويتماشى مع روية 2030 للنهوض بالاقتصاد السعودي، وقد سهل التقديم الإلكتروني الكثير من المشاكل ألتي كانت تقابل المتقدمين للقرض من حيث الازدحام عالى المكاتب لذلك قد وفر التقديم الإلكتروني الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المكاتب.