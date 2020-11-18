نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام برقم المخالفة واللوحة عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخالفات المرورية يكثر السؤال عنها من المواطنين والمقيمين بالمملكة لمعرفة المخالفة المرورية ووقتها ومكانها، كما أن تم إصدار موقع الكتروانى لمعرفة كافة تفاصيل المخالفات المرورية لتوفير الجهد والوقت ولتسهيل إنهاء اجراءت المخالفة دون الذهاب إلى المكاتب وكثرة الازدحام بها، والمخالفات المرورية تعد من اكثر ما يشغل المواطنين بالمملكة الذين يمتلكون سيارات أو أي وسيلة مواصلات حتى لا يفرض عليهم غرامات لعدم دفع المخالفة أو تجاوزها التي تحدث نتيجة سرعة أو مخالفة قاعدة أو عدم تجديد رخصة السيارة أو القيادة،وبالتالي يوجد على الموقع إلكتروني الخاص بوزارة النقل من خلال أدارة المرور كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو المخالفة وطريقة السداد وقيمة الغرامة.

الاستعلام عن المخالفات برقم المخالفة

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر. الضغط على الخدمات المرورية. ثم الضغط الاستعلام عن مخالفة المرور. ثم كتابة رقم المخالفة في الخانة المخصصة لذلك. بعد ذلك ظهور الاستعلام عن البيانات المتعلقة بالمخالفة بشكل مباشر كمكان وقوعها وقيمتها ونوعها.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر. تسجيل الاسم وكلمة المرور. الضغط على الخدمات المرورية الضغط على اختيار الاستعلام عن مخالفة المرور. ثم اضغط على اختيار الاستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة السيارة. إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة. إدخال البيانات المطلوبة بدقة ومراجعتها. الضغط على زر المخالفات. أخيرا ظهور البيانات المتعلقة بمخالفات السيارة من ميعاد حدوثها والمكان وغيرها من الأمور المتعلقة بالمخالفة.

كما أن تعمل الكاميرات الموجودة بجميع الطرقات داخل المملكة ترصد جميع تحركات المركبات لهذا ترصد المخالفة أثناء وقوعها، وبعد ثواني معدودة تقوم بإرسالها لمركز المخالفات ليبحث عن صاحب السيارة من خلال قاعدة البيانات المتاحة بالمركز وفي الوقت الذي يجد صاحب المخالفة يقوم بتسجيل المخالفة فوراً عليه ويصل لصاحب السيارة رسالة نصية بالمخالفة.

طريقة الاعتراض على المخالفات

أن يكون المواطن مسجل في بوابة وزارة الداخلية.

تسجيل الاعتراض ولا يجوز أن يكون الاعتراض بعد مرور ثلاثون يوم من ارتكاب المخالفة.

يكون الاعتراض على المخالفات المسجلة من خلال نظام ساهر فقط.

لأيمكن الاعتراض عن المخالفة المسددة.

حتى لا ترتفع قيمة سداد المخالفة واجب دفع الغرامة بعد الاعتراض عليها.

الاعتراض على المخالفة يكون مرة واحدة وأذأ تم الرفض لا يمكن الاعتراض ثانيا على نفس المخالفة.

والجدير بالذكر أن يستطيع المواطنين أو الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية أن يستعلموا عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية وغير ذلك من الممكن أن يسجلوا الدخول إلى منصة أبشر، وتلك الخدمة تقدم بشكل أساسي ألي الزائرين المتواجدين بالمملكة الذين ليس عندهم حساب على المنصة الإلكترونية ابشر لمعرفة المخالفة وقيمتها ومكانها وتاريخ حدوثها لدفع الغرامة المقررة وتسديدها لعدم التعرض للارتفاع القيمة المادية للمخالفة المرورية الخاصة بالمركبة.