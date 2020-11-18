نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأفراد والشركات.. طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار سعي البنك الأهلي السعودي الدؤوب ليصبح أفضل المصارف في السعودية، حيث يبحث كثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة عن كيفية فتح حساب في المصرف الأهلي التجاري “NCB” بالمملكة 1442هـ، سواء للأفراد أو الشركات، فيما يمكن عمل ذلك في وقت قصير إلكترونياً وبالمجان، من خلال الدخول إلى موقع المصرف على شبكة الإنترنت، ثم تسجيل المعلومات المطلوبة للدخول إلى صفحة الحساب الشخصية وإجراء جميع العمليات المصرفية عن طريقها من المنزل، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

وتأسس بنك “NCB” في المملكة في عام 1953م، لذلك يعد من أعرق المصارف، وأهم المؤسسات المالية التي كان لها السّبق في الحصول على شهادة اعتماد دولية في استمراريّة العمل، وفي الوقت نفسه يعد من أكبر المصارف في العالم من حيث رأس المال، الذي يبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي، لذلك يحظى باهتمام كبير من المواطنين والوافدين إلى السعودية، كما أنه من ضمن الخيارات الأولى للموظفين​​​.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1442

يمكنكم فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1442هـ للأفراد، ولكن هناك عدة خطوات يجب إتباعها حتى تتمكنوا من فتح حساب في مصرف البنك الأهلي السعودي، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يمكنكم الولوج أولاً إلى مصرف (البنك الأهلي) السعودي على شبكة الإنترنت. نختار فتح الحساب الذي نريده عبر الصفحة الرئيسية. بعد ذلك، نضغط على الحساب الخاص بالأفراد . ثمّ ننتقل إلى صفحة تطلب توفير بيانات لإنجاز الخدمة التي نريدها. علينا بعد ذلك التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية . يلي ذلك، إدخال رقم الهوية، ونوع تقويم تاريخ الميلاد، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال. هنا، يجب الموافقة على الشروط والأحكام، ثم ندخل الرمز المرئي بشكل صحيح. وفي الخطوة التالية، ننقر على “استمرار”، ثم إدخال بيانات العنوان، وننقر “استمرار”. كما يجب بعد ذلك إدخال بيانات الوظيفة، والدخل، وسبب طلب الخدمة، وننقر “استمرار”. الانتقال بعد ذلك إلى منصة النفاذ الوطني، ومنها نسجل الدخول إلى أبشر. أخيرًا، الانتهاء من إنجاز الخدمة بنجاح.

فتح الحساب للشركات في مصرف NCB

يمكن للشركات السعودية من فتح حساب في البنك الأهلي التجاري NCB، ولكن يجب إتباع الخطوات الآتية ليتم فتح الحساب للشركات بنجاح، وجاءت الخطوات على النحو التالي: