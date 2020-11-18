نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة والمساعدات الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بموقع الوليد بن طلال قام الأمير الوليد بن طلال بإنشاء مؤسسة خيرية، وكان الهدف الرئيسي لإنشائها هي مساعدة المواطنين السعوديين، على أن تحمل أعباء متاعب الحياة وتسهل عليهم الحصول على مسكن خاص، إلى جانب إمكانية تملك سيارة، وهذا بدورها أن تساعد بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقد تم وضع شروط معينة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، لكي تضمن أن يصل الدعم للمستحقين.



التسجيل بموقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية

قامت مؤسسة الوليد على وضع مجموعة من الشروط الهامة والأساسية من أجل أن تسمح للمستفيدين القيام بالتسجيل ببرامج الإسكان الخاصة بها والتي تتمثل في الآتي:

من المشترط أن لا يكون الدخل بعائل الأسرة لأكثر من 3000 ريال سعودي.

لا يجوز أن يسمح للمستفيد بأن ينتقل لوحدة سكنية سواء كان عن طريق البيع والتأجير.

يجب على المتقدم من أجل الحصول على وحدة سكنية بالمشروع لغير الملاك أي وحدة سكنية.

بالمشروع لغير الملاك أي وحدة سكنية. من المشترط أن لا ينطبق على المتقدم على البرنامج الشروط التي تتعلق بوزارة الإسكان، وجميع شروط الاقتراض من خلال البنوك.

تسير جميع الشروط التي تتعلق بتوريث الوحدة السكنية على المستفيدين بحالة وفاة عائل الأسرة.

الجمعيات التي تنتشر بمناطق المملكة العربية السعودية أن تتولى الإشراف المتكامل على المستفيد ويتم تقييم مدة مطابقته لكافة الشروط والمتابعة لكافة مراحل التسكين وتمده بكافة الخدمات اللازمة.

كيفية التسجيل وكيفية التواصل مع مؤسسة الوليد

من الممكن القيام التواصل بشكل مباشر مع مؤسسة الوليد بن طلال عن طريق الدخول والتسجيل علي موقع الوليد بن طلال

وبعد القيام بكتابة البيانات والدخول وعلى أن يتم الضغط بالأيقونة الخاصة والقيام بتنشيط الحساب.

من يتم التواصل مباشرة مع المؤسسة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يتم القيام بإنشاء الحساب من خلاله.

من الممكن التعرف على كافة أسماء الفائزين ببرامج الإسكان والسيارة ، وعن طريق متابعة مؤسسة الوليد الإنسانية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل تويتر.

، وعن طريق متابعة الإنسانية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل تويتر. توفر أيضاً كافة المعلومات بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الاتصال للفائزين والقيام بإعلامهم بأحقيته باستلام السكن أو السيارة.

هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية