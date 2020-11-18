الوزراء السعودي: قمة العشرين ستقدم حلولاً لتجاوز جائحة كورونا

أحمد جودة - القاهرة - ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وللشعب البحريني، في وفاة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري، وما جرى خلاله من بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق، وتعزيز ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 وعملها التشاركي على مستوى العالم.

وقدّر المجلس ما اشتمل عليه الخطاب السنوي للملك سلمان لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، من مضامين سامية ورؤية حكيمة أجملت سياسات المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وإسهاماتها في تحقيق الأمن والسلم والتنمية إقليميًا ودوليًا، والتخفيف من آثار جائحة كورونا، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين.