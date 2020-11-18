نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الجمارك السعودية.. طريقة التقديم والتسجيل والرابط الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الجمارك السعودية، تعتبر الجمارك السعودية واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية الموجودة في المملكة والتي يسعى الكثير من المواطنين إلى العمل بها، ويتابع الكثيرون عن كثب بوابة التوظيف الجمركي والتي يتم الإعلان فيها عن الوظائف الجديدة، وسوف نقوم معكم في ثقفني، ومن خلال هذا المقال باستعراض طريقة التقديم على وظائف الجمارك السعودية ورابط التقديم فتابعونا.

مصلحة الجمارك السعودية

تعتبر مصلحة الجمارك واحدة من المصالح الحكومية الهامة بالمملكة، والتي تتبع مباشرة وزارة المالية السعودية، والمسؤولة عن مراقبة كافة المبادلات التجارية التي تتم عبر الحدود، وكذلك القيام بتحصيل الضرائب على الواردات، ولها دور هام في القيام بدعم الاقتصاد عن طريق قيامها بجذب المستثمرين والعمل على حماية المنتجات المحلية، بالإضافة إلى العمل على مكافحة كافة عمليات التهريب التي قد تتم عبر الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وذلك لضمان عدم دخول أي مواد ممنوعة إلى البلاد.

ووفقا لرؤية المملكة 2030 تسعى المملكة إلى استخدام موقعها الجغرافي المتميز لزيادة حجم التجارة على مستوى القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وزيادة المكاسب الاقتصادية وذلك في إطار قيام المملكة بتنويع الموارد الاقتصادية الغير نفطية للبلاد.

وظائف الجمارك السعودية

أعلنت الجمارك السعودية عن وجود عدد من الوظائف للمواطنين من حملة الشهادة الثانوية والشهادات الجامعية، ومن الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل مؤسسة الجمارك بالمملكة:

وظيفة مشرف لمراكز البيانات.

وظيفة مشرف للأمن والمعلومات.

مهندس البيانات.

مشرف أول الدليل وإدارة الوصول.

محلل أول لإدارة الهوية.

رئيس قسم اول ادارة خصوصية و حماية البيانات.

مشرف أول انظمة حوسبة المستخدم.

مدير ادارة الحسابات العامة والتقارير المالية.

يمكن الإطلاع على كافة الوظائف المتاحة عن طريق زيارة الموقع الخاص بالجمارك السعودية

طريقة التقديم لدى وظائف الجمارك السعودية

يمكن للمواطنين التقديم في وظائف الجمارك السعودية عن طريق القيام باتباع الخطوات التالية :

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للجمارك السعودية.

يقوم المستخدم باختيار قسم التوظيف من القائمة الموجودة أسفل الصفحة، ثم الدخول على بوابة التوظيف والموجودة أيضًا في نهاية الصفحة.

يتم الضغط على الوظيفة المراد التقدم لها، من بين الـ17 وظيفة المعروضة.

النقر بعد ذلك فوق كلمة تقديم، لتنتقل منها مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

في حالة كون المستخدم جديدا يتم الضغط على مستخدم جديد.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة الاسم والرقم الوطني ورقم الجوال والايميل الخاص به، ثم الضغط على حفظ البيانات.

بعد العودة وإعادة تسجيل الدخول بالمستخدم الجديد، نذهب للصفحة السابقة، ومنها يتم اختيار الوظيفة المطلوب التقدم لها، ثم الضغط على كلمة إرسال للتقدم للوظيفة.

رابط وظائف الجمارك السعودية

يتم التقديم على الوظائف التي قامت الجمارك السعودية بالإعلان عنها عن طريق زيارة الموقع الرسمي للجمارك السعودية، واتباع الخطوات المذكورة أعلاه، مع مراعاة أن يتم إدخال البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة والتأكد من صحتها قبل الضغط على إرسال، وسوف تقوم الجمارك بالتواصل مع المتقدمين المستوفيين للشروط لعمل المقابلات الشخصية.

طريقة التسجيل في الجمارك السعودية

من الضروري أن يقوم الراغبين في التقدم لوظائف الجمارك بالتسجيل في الموقع الخاص بالجمارك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على البوابة الخاصة بالتوظيف الجمركي، واختيار الوظيفة المراد التقدم لها.