نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات التقاعد نوفمبر وديسمبر 2020 ورابط تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن موعد صرف معاشات التقاعد السعودية لكافة المستفيدين خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الجاري 2020، وتحدديدًا عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك لتوضيح والرد على عدد من الاستفسارات التي وُجهت لها في هذا الصدد، مع العلم أنها كانت قد حددت من قبل أن وعد الصرف الشهري هو يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، باستثناء تبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا في حالة إذا تزامن يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، في الوقت الذي طالبت فيه المستفيدين بضرورة تحديث البيانات إلكترونيًا حتى لا يتأثر صرف المعاش، بجانب الحصول على كافة الخدمات من خلال التواصل عن بُعد عر الإنترنت دون الحاجة للذهاب للفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

موعد صرف معاشات التقاعد

وردًا على استفسارات عدد من المستفيدين بشأن موعد صرف معاشات التقاعد عن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2020، فأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن موعد صرف معاشات شهري أكتوبر ستكون يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، بينما سيتم تبكير موعد صرف معاش شهر ديسمبر يومًا واحدًا، لتكون يوم الرابع والعشرين بدلاً من الخامس والعشرين، نظرًا لأن يوم 25 سيوافق يوم الجمعة وهو يوم عطلة أسبوعية بالمملكة، لذا تم تقديم موعد الصرف يكون يوم الخميس الذي يسبقه، كما هو موضح بالصورة التالية:

رابط تحديث بيانات المستفيدين

ومن ناحية أخرى، ناشدت مؤسسة التقاعد، جميع عملائها بسرعة تحديث البيانات الخاصة بهم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها على الرابط: https://www.pension.gov.sa، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري، واختيار بند تحديث البيانات، يلي ذلك مراجعة البيانات المُسجلة وتحديث ما تريد تحديثه وكتابة رقم الجوال، ثم الضغط على موافق، كما يمكنك إضافة حسابًا بنكيًا جديد لمن تخطى الـ 15 عامًا عبر تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على التطبيق.

ثم الضغط على أيقونة الوكالات.

يُرجى كتابة آخر 10 أرقام من الآيبان أي الرقم البنكي للحساب.

ضرورة إرفاق صورة الآيبان للتأكيد.

الضغط على تأكيد وتقديم الطلب.

كيفية إرفاق مشهد الدراسة إلكترونيًا

كما يمكنك أيضًا من إرفاق مشهد الدراسة إلكترونيًا عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خيار أيقونة بلاغات، ثم اختيار اسم المستفيد وحالة الطالب، يلي ذلك تغير الحالة أي تاريخ المشهد الدراسي، على أن يتم إرفاق صورة المشهد الدراسي والضغط بالموافقة على تقديم الطلب.